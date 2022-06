De igual forma, dijo que su progenitora, quien vino de una familia de maestros y defensores de la patria, dirigió Bellas Artes y el Teatro Nacional y que a él lo llevó al Instituto Duartiano, volcándolo de buenos valores.

SANTO DOMINGO.- Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, expresó sobre la muerte de su madre Ivonne Haza, quien fue una destacada cantante lírica en el país, que la despide con la pena de que no va a estar con él, pero con la satisfacción de haberla tenido por mucho tiempo y el compromiso de seguir el legado que deja al país.

“Nosotros estamos muy tranquilos porque pudimos acompañar a mi mamá en sus 84 años. Se fue tranquila con su temperamento alegre, pero nos queda el compromiso de cuidar su impronta”, dijo el funcionario a las afueras del lugar donde están siendo expuestos sus restos.

Bisonó destacó que uno de los más grandes logros de su madre fue "trabajar en un ambiente artístico y cultural de la República Dominicana en un momento donde no había cuota para la mujer…, donde no se hablaba de eso y con un espacio de la cultura que no es el típico en el país".

De igual forma, dijo que su progenitora, quien vino de una familia de maestros y defensores de la patria, dirigió Bellas Artes y el Teatro Nacional y que a él lo llevó al Instituto Duartiano, volcándolo de buenos valores.

En ese sentido, afirmó que eso es lo que les llena de orgullo a él y toda su familia y “ese es el compromiso que tenemos, de seguir adelante”.

El cuerpo de la madre del ministro será cremado y él aseguró que “fue una decisión que ella tomó en vida y que nosotros vamos a respetar”.