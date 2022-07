SANTO DOMINGO.- La Junta de Aviación Civil (JAC) en la próxima reunión del pleno investigará la denuncia que realizó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien denunció los abusos de la aerolínea JetBlue contra los dominicanos.

Según nuestro corresponsal Pavel Arias la información la ofreció el presidente de la Junta de Aviación Civil JAC, José Ernesto Marte Piantini.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunció los abusos cometidos por la aerolínea JetBlue contra los dominicanos.

Pacheco relató su inconveniente con la aerolínea durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico, el pasado sábado, y como observó que estos solo cometían atropellos contra los dominicanos, por lo que pidió al gobierno dominicano cancelar su licencia.

“Son unos abusadores, como tratan a los dominicanos, es algo tétrico”, inició Pacheco su relato, quien continuó diciendo que tenía que asistir a una actividad en Puerto Rico, le enviaron el boleto con un vuelo para las 2:00 de la tarde y recién a las 5:30 fue que despegó el avión.

Dijo que previo a su salida tardía, la aerolínea cambió la puerta de salida en cinco oportunidades, el avión estaba en “muy malas condiciones”, el trato fue “horrible” y los empleados no hablaban español.

“Nos llevaron como chivos, vacas, entonces con una descortesía tremenda con los pasajeros”, enfatizó.

No obstante, la situación no solo fue de ida, ya que de vuelta Pacheco comentó que tuvo nuevamente un inconveniente, ya que cuando llegó al aeropuerto al principio no aparecía un registro en línea y cuando quiso hacerla manual le avisaron a él y un grupo de dominicanos que el vuelo se había cancelado.

Según dijo, la aerolínea, en vez de buscar la solución en conjunto, le dio una fecha diferente a cada pasajero para llegar a la República Dominicana pero, en el caso de Pacheco le hicieron una “excepción” colocándole un vuelo para el martes a las 6:50 de la mañana.

“Al final logramos una solución luego de conversar con una institución del país, que muy gentilmente nos consiguió un vuelo a varias personas, ya que también estaban esperando en el aeropuerto el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, alguien apellido Grullón, un Estrella, y venían militares de alta categoría… al final llegamos al país a las 2:00 de la mañana gracias a esa institución”, comentó Pacheco.

Ante lo sucedido, Pacheco reaccionó en contra de la aerolínea e hizo una solicitud pública al Gobierno dominicano.

“Yo les recomiendo al Gobierno dominicano que le cancele la licencia a JetBlue, por lo que está pasando con los dominicanos. En 6 o 7 horas me pongo a ver y el problema es con la República Dominicana. Una gran cantidad de dominicanos y dominicanas están pasando trabajo y ustedes lo han oído y yo también pero solo cuando lo viví me estoy dando cuenta que está pasando con esta línea aérea”, expresó Pacheco.

Diputados avalaron “abusos”

Además del presidente de la Cámara de Diputados, varios legisladores de ultramar estuvieron de acuerdo con lo expresado por Pacheco y pidieron sanciones contra la compañía aérea.

Los diputados Norberto Rodríguez, Ramón Ceballos y Adelis Olivares comentaron que ellos también fueron víctimas de problemas con la compañía JetBlue y que miles de dominicanos pasan las mismas vicisitudes con la empresa.