SANTO DOMINGO.- Jandy Ventura aseguró hoy que no se aprovechará de la muerte de su padre, el merenguero Johnny Ventura, pero que no privará a sus fanáticos de seguir disfrutando de su música.

“No me voy a aprovechar de la muerte de mi papá, pero no le voy a quitar la oportunidad a todo su público de seguir escuchando su música”, dijo Jandy tras interpretar varias canciones de su padre durante el velatorio popular.

Jandy reveló que su padre murió con ganas de seguir haciendo música y que recientemente construyó junto a él un estudio de grabación para seguir grabando.

“Le quiero dar las gracias a todo ser vivo que en algún momento cantó y bailó un merengue de mi papá (…) terminamos de hacer un estudio de grabación porque él tenía ganas de seguir haciendo música”, dijo.

Para quienes lo notaron sin llorar durante el acto de hoy, Jandy dijo que recibió “un mensaje de mi papá donde me pidió que no llorara. Y yo hoy no quiero llorar porque lo obedezco hasta la muerte”.