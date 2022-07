Sostuvo que organismos internacionales han reconocido la nueva metodología que basada en riesgo han diseñado para la determinación de cuales auditorías se van hacer en un año.

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas ha establecido siete criterios para evaluar a las instituciones del Estado y decidir si serán auditadas, reveló este lunes Janel Ramírez Sánchez, quien agregó que antes se hacía de manera subjetiva, "era lo que el miembro entendiera que se debía auditar".

"¿Y cómo se hacían en algunos? colocábamos los nombres de cada uno de los miembros, íbamos listando todas las instituciones que recibían el Presupuesto y por votación, ¿qué dijo el miembro 1, el miembro 2, el miembro 3 y los demás miembros?, y si esa institución recibía más de la mitad de los votos, esa se auditaba".

Agregó que lo que han hecho ahora es que han establecido el universo de los auditables, "y hemos establecido siete criterios al ser evaluado para cada institución analizamos cada uno, y en función a evidencias y documentación respeto a cada criterio, se le va asignando una puntuación, un 1, 2 o un 3, y luego que le asignamos a cada institución la puntuación de cada uno de los criterios, establecimos una fórmula especie como se sacan los índices académicos".

Al ser cuestionado sobre qué peso está jugando el Ministerio Público en las decisiones que toman, dijo que dentro de los criterios toman en cuenta el Presupuesto, el rumor público, y denuncias que reciben, "no es un solo elemento, por eso cuando hicimos esta metodología este año comparamos los resultados con la otra rudimentaria y subjetiva y la sorpresa fue que instituciones que tenían un presupuestos no necesariamente quedaron".

También toman en cuenta procesos de Compras y Contrataciones, volúmenes de los procesos de Compras y Contrataciones, como está sus control interno, y si es un requerimiento del PEPCA.

"Tratamos que los requerimiento de auditorías que nos hacen, si usted me viene con un comentario que pudieran representar un indicio pero no me trae evidencias, pero el señor si me trae, es muy probable que le pongamos atención al que viene más documentado", manifestó.

Agregó que a su entender, para hacer público el primer acto a la lucha contra la corrupción, la obligatoriedad de que todo el que maneja fondos públicos registre todas sus transacciones en sistema tecnológico, y que toda la documentación sea escaneada y que exista un organismo de la nación que es responsable de los backup, y que de esa manera si todo lo que ocurre lo registren inmediatamente desaparece ese temor y que también es una posibilidad de que ocurra.

¿Qué encontraron en la Cámara de Cuentas y cuáles son sus ejes fundamentales que aspiran cuando salgan?

"Los cinco miembros que integramos el pleno, gracias a Dios todos tenemos un punto en común y es que queremos dejar un legado y dejar una Cámara de Cuentas transformada, que cumpla su rol y que logre recuperar la credibilidad de la ciudadanía y de las organizaciones que quieren un debido uso de los fondos públicos, y gracias a Dios ya estamos viendo los frutos", resaltó.

Agregó que instituciones financieras de proyectos y programas del Estado que anteriormente requerían auditorias de firmas internacionales que nunca le pasó a nadie por la cabeza que eso lo iban a delegar en una Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pues eso llegó y esta ocurriendo para el próximo año vamos a estar auditando porque no los han pedido organismos internacionales, proyectos financiado por ellos, y yo entiendo que ese es la mejor demostración de que se está recuperando la credibilidad"

Denuncia sobre dos miembros de su pleno:

Al ser cuestionado que según rumores dos miembros que responden al expresidente Leonel Fernández a través del senador Félix Bautista, respondió que emitir una opinión al respeto sería una irresponsabilidad de su parte.

"Entiendo que el órgano colegiado con una demostración de la democracia, los mecanismos que se han establecido de como tiene que manejarse esos órganos es que las decisiones se toman por unanimidad, con la mitad mas uno, la propia ley establece que las decisiones para que algo sea válido debe tener la mitad de los votos más 1, entonces cada miembro tiene la libertad de votar diferente".