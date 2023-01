Jatzel Román es un activista y analista político, ha sido vicepresidente de la Unión Demócrata Internacional de Jóvenes (IYDU), director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes.

Washington D.C.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, participó del foro político anual de la Unión Demócrata Internacional (IDU), donde resaltó que República Dominicana es uno de los mejores ejemplos de estabilidad económica de la región.

Román, hizo esta referencia en el momento en que algunos países de Latinoamérica viven tensiones políticas y sociales que atentan contra sus democracias y recordó que es esa estabilidad lo que ha mantenido a RD en el ojo de los inversionistas internacionales.

“Hoy día República Dominicana es uno de los mejores ejemplos de estabilidad democrática en nuestro vecindario, lo cual debe llenarnos de alegría, pero también de auto exigencia para que esto se mantenga y fortalezca. Llevamos el mensaje de éxito, el cual llama la atención, pero siempre conscientes de que la lucha es todos los días y sin finales felices. Por eso el CAPP dice presente más allá de nuestras costas, pero también llevando iniciativas desde el país como cuna democrática que somos”, expresó el representante dominicano.

Dijo que la realidad política mundial está cambiando de manera acelerada y que los retos de un país pueden convertirse en las dificultades de otro, por lo cual enfatizó en la importancia del diálogo internacional para conocer tanto los peligros como las buenas prácticas.

“La realidad política está cambiando de manera acelerada en todo el mundo y los retos de un país pueden rápidamente convertirse mañana en los de otro. Por ello, desde el CAPP creemos en espacios como la IDU que contribuye con un diálogo internacional dinámico y activo para conocer tanto buenas prácticas como los peligros que nunca llegan de sorpresa”, señaló.

Jatzel Román es un activista y analista político, ha sido vicepresidente de la Unión Demócrata Internacional de Jóvenes (IYDU), director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro de la iniciativa Generation Democracy del IRI.

La IDU es liderada por el ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Su foro anual se llevó a cabo en Washington D.C., Estados Unidos y reunió a los principales referentes de la centroderecha global para discutir los desafíos del momento a nivel geopolítico, económico y social.

Entre los diversos panelistas y expositores se destacaron la presidenta de Moldavia, Maia Sandu y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness así como el ex primer ministro de Australia, Scott Morrison; el ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; la ex primera ministra de Noruega, Erna Solberg; la ex canciller y primera ministra de Reino Unido, Liz Truss; el ex primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet y la Canciller de Ghana, Ayorkor Botchwey. También el senador Dan Sullivan de Alaska al igual que los congresistas Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida; el ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich; el presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), Dr. Dan Twining y el director regional de esa organización, Antonio Garrastazu