En ese contexto, indicó que habrá que derribar parte de lo que la gestión de Rodríguez Sánchez denominó “Nueva Victoria”, un complejo levantado sobre un enorme relleno en una zona pantanosa caracterizada por sus abundantes lagunas.

SANTO DOMINGO.- La magistrada Yeni Berenice Reynoso, aseguró que mientras Jean Alain Rodríguez se desempeñó como procurador general de la República, contrató más de 400 millones de pesos en equipos que, al día de hoy, ni siquiera están fabricados.

“Señores, se compraron más de 400 millones en equipos cuando estaba todavía el plan (de humanización penitenciaria) en aproximadamente el 50% de construcción y esos equipos, muchos de los cuales el Estado pagó, ¿saben en qué condiciones están? Ni fabricados están. No que no están en la Procuraduría..., no están fabricados…”, dijo Reynoso.

En ese contexto, indicó que habrá que derribar parte de lo que la gestión de Rodríguez Sánchez denominó “Nueva Victoria”, un complejo levantado sobre un enorme relleno en una zona pantanosa caracterizada por sus abundantes lagunas.