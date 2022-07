“Ese método es conocido como el !populismo penal”, utilizado para desviar atenciones e inhibir memorias ante promesas de difícil cumplimiento. El Ministerio Público es la mano ejecutora de dicho trazado”, expresó.

SANTO DOMINGO.- El exprocurador Jean Alain Rodríguez, manifestó este martes mediante un comunicado de prensa que durante casi dos años de gestión, el Ministerio Público ha tratado de manipular la opinión pública a través de una estrategia mediática y publicitaria.

Dijo que con la misma se procura ocultar y distraer a la población de los crímenes y delincuencia que “nos afectan”, utilizando como entretenimiento los juicios mediáticos y una manipulada persecución de la corrupción, de la misma forma que lo hacía el Imperio Romano, dando pan y circo a sus ciudadanos.

Agregó esas estrategias han adquirido nuevas modalidades: “son utilizadas por gobiernos y países, igual con el nuestro, que procura inhibir en el pueblo la memoria de la peligrosa ola delictiva (asaltos, secuestros, homicidios, feminicidios y narcotráfico) que hoy día rompe récords”.

“Ese método es conocido como el !populismo penal”, utilizado para desviar atenciones e inhibir memorias ante promesas de difícil cumplimiento. El Ministerio Público es la mano ejecutora de dicho trazado”, expresó.

“Para evadir su responsabilidad, tirar la culpa maquiavélicamente a la Policía Nacional y con su propia agenda política y de venganza, generan titulares, noticias, conversaciones, discusiones y afirmaciones sobre el supuesto éxito de la lucha contra la corrupción, mostrando en 2 años, apenas 3 casos de supuesta corrupción dirigidos !coincidencialmente” contra 2 hermanos del ex presidente Danilo Medina, su ex jefe de seguridad y un servidor, el ex Procurador General de la República”, manifestó.

Rodríguez señaló que la persecución política y la estrategia de pan y circo se hace aún más evidente al notar también que en los últimos 2 años no hay “un solo preso del partido que designó por decreto a estas personas, a pesar de los tantos escándalos de corrupción que el propio Ministerio Público ha tratado de ocultar”.

¿Por qué no hay presos del Gobierno?

Jean Alain resaltó pese a tantos escándalos públicos de de corrupción que han llevado al presidente Luis Abinader a destituir a varios funcionarios, las autoridades judicionales no han apresado a un solo miembro del partido de Gobierno, (PRM).

“El Presidente de la República ha dado ejemplo destituyendo ministros y directores por presuntos actos de corrupción y el Ministerio Público no ha hecho nada”, sostuvo.

En ese sentido recordó que Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, denunció y renunció por escándalos e irregularidades administrativas, dos ministras de la Juventud fueron destituidas, además, de los fraudes de INABIE y el de la tarjeta Supérate, entre otras, sin que el MP actúe al respecto.

Asimismo, citó escándalos como el del Gabinete de Política Social, contrato millonario para la recogida de basura en Santo Domingo Este, y los niños intoxicados con el desayuno escolar y las compras de pintura presuntamente malversadas.

“Según la propia Procuraduría, al llegar a la gestión encontraron 403 casos de corrupción acumulados por décadas y hace apenas unos días confirman que ya suman más de 700, es decir, en solo dos años se han casi duplicado las denuncias de corrupción en la historia de nuestro país y de nuevo, el Ministerio Público no hace nada”, criticó.

Apuntó que la labor del procurador general no es preparar expedientes, sino, dar apoyo a los fiscales, “a esos más de 1,500 fiscales de ayer que son los mismos de hoy que tenían y tienen la misma obligación de perseguir la criminalidad”.

La Jean Alain todo se trata de juicios mediáticos contra funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para ganar popularidad, presentarse como héroes indispensables y garantizar la impunidad que necesitan “ante tantos actos ilegales y arbitrarios que están realizando”.

MP desintegró fiscalías

El ex procurador manifestó que el nuevo MP desbarató y desintegró la mayoría de las fiscalías del país trasladando cientos de fiscales desde todas las provincias hacia la PEPCA y la Dirección de Persecución, “debilitando así las estructuras institucionales encargadas de perseguir e investigar los crímenes”.

“Despidió más de 2,000 técnicos especializados y contrató otros 2,000 para dedicarlos al espectáculo mediático, información que se puede comprobar en la nómina pública de empleados ¿Sin fiscales, sin personal que se dedique a perseguir el crimen, como pueden pensar que no va a aumentar la criminalidad?”, se cuestionó.

Defendió a la Policía Nacional y aseguró que no es la única responsable del alza de la criminalidad, cuando a su entender, la política de prevención, le corresponde directamente al Procurador General de la República (art. 6 numeral 7, Ley 133-11); “el Ministerio Público es el responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. A la Policía Nacional solo le corresponde la prevención activa y el control de los delitos”.

“Ese abandono de la persecución de los delitos y crímenes y la reducción y falta de supervisión de los fiscales han traído en gran parte la ola de violencia y muertes que vivimos, con el mayor repunte del índice de criminalidad y feminicidios de las últimas décadas”, resaltó Jean Alain.

El ex procurador acusó al MP de filtrar a la prensa y la opinión pública solo las informaciones que le conviene que se sepa, así como las acusaciones que contienen sus “fantasiosas y dramáticas historias sin pruebas”, circulándolas antes de que los investigados y sus abogados tengan acceso a los documentos.

“Tanto es así de esto que estoy advirtiendo hace un tiempo, que circularon en franca violación a la ley, extractos de un documento que todavía no había llegado a mis manos, y solo presentaron aquello que les resulta conveniente de forma manipulada”, enfatizó.