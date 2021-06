“A mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada", dijo a la prensa al entrar a la sede de la institución que dirigió durante cuatro años.

SANTO DOMINGO.- El exprocurador Jean Alain Rodríguez se mostró hoy dispuesto a ser apresado durante su visita a la sede de la Procuraduría General de la República donde se presentó tras los allanamientos de la Operación Medusa.

“A mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada", dijo a la prensa al entrar a la sede de la institución que dirigió durante cuatro años.

Rodríguez llegó a la institución próximo al mediodía de este martes donde fue recibido por la prensa y por manifestantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) que piden que sea procesado penalmente.

El exprocurador se mostró dispuesto a ser puesto bajo arresto en el día de hoy. “Si tienen una orden de arresto que me sometan a la justicia”, dijo.

"Veremos qué tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales", concluyó.