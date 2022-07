El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Marte Piantini, comunicó que en la próxima reunión del pleno se investigará la denuncia.

SANTO DOMINGO. La aerolínea JetBlue Airways está en la mira por las denuncias de cientos de pasajeros dominicanos que se quedaron varados este lunes en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Pasajeros denunciaron que le cambiaron hasta cinco veces la hora de abordar el avión con destino a la República Dominicana permaneciendo en la terminal más de 10 horas.

Un ejemplo de esto fue el del comunicador Luis (Luisin) Mejía, quien tenía previsto viajar en el vuelo #1309 que salía a las 5:10 pm hacia el país caribeño. Después de horas de esperar, siendo las 11:46 de la noche aún los empleados de JetBlue no habían localizado la tripulación para ese vuelo y solo pidieron paciencia "sobrepasando los parámetros de abusadores".

A las 1:30 de la madrugada abordó la nave con ruta a SDQ con 8 horas retraso y "explicaciones irresponsables a los pasajeros".

"Esto es usual en esta Aerolínea lo que amerita una revisión de nuestras autoridades sobre este servicio. Es tiempo parar abusos", denunció en Twitter el comunicador, quien aterrizó en suelo dominicano a las 6:00 am de este martes después de pasar cerca de 15 horas en un aeropuerto de Estados Unidos.

Justificación de empleados

El personal de la línea aérea justificó los retrasos de los diferentes vuelos a RD con las condiciones climáticas. Supuestamente, los cambios fueron por las fuertes lluvias ocurridas en el territorio estadounidense.

Para calmar a los viajeros que permanecían por muchas horas en las diversas terminales del aeropuerto, los empleados comenzaron a repartir refrigerios y un ticket para utilizarlo en cualquier establecimiento de la terminal aérea.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, criticó el comportamiento de la aerolínea por los abusos a los pasajeros dominicanos y contó que también vivió una situación incómoda durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico, por lo que pidió al gobierno de Luis Abinader cancelar su licencia en República Dominicana.

Sostuvo que tenía que asistir a una actividad en la Isla del Encanto, donde su boleto indicaba que tenía que abordar a las 2:00 de la tarde y el avión despegó a las 5:30.

Dijo que previo a su salida tardía, la aerolínea cambió la puerta de salida en cinco oportunidades, el avión estaba en “muy malas condiciones”, el trato fue “horrible” y los empleados no hablaban español.

No obstante, la situación no solo fue de ida, ya que de vuelta Pacheco comentó que tuvo nuevamente un inconveniente, porque cuando llegó al aeropuerto en un principio no aparecía el registro en línea y cuando quiso hacerla manual le avisaron a él y un grupo de dominicanos que el vuelo se había cancelado.

Según contó, la aerolínea, en vez de buscar la solución en conjunto, le dio una fecha diferente a cada pasajero para llegar a la República Dominicana, pero, en su caso le hicieron una “excepción” colocándole un vuelo para el martes a las 6:50 de la mañana.

Además del presidente de la Cámara de Diputados, varios legisladores de ultramar estuvieron de acuerdo con lo expresado por Pacheco y pidieron sanciones contra la compañía aérea.

Los diputados Norberto Rodríguez, Ramón Ceballos y Adelis Olivares comentaron que ellos también fueron víctimas de problemas con la compañía JetBlue y que miles de dominicanos pasan las mismas vicisitudes con la empresa.

Tras las denuncias de Alfredo Pacheco, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Marte Piantini, comunicó que en la próxima reunión del pleno se investigará las denuncias anunciadas por el congresista y decenas de ciudadanos.