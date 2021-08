Un mar de personas recorrió la capital a pie y en vehículos detrás del cortejo fúnebre que transportaba los restos de Ventura hasta el cementerio Cristo Redentor.

SANTO DOMINGO.- La vida del icónico merenguero Johnny Ventura fue honrada como él lo deseó: con buen ritmo y alegría bañado del cariño del pueblo al que por casi 65 años puso a bailar. Durante tres días se despidió por todo lo alto a quien en vida fuera bautizado como "la industria nacional de la alegría".

Lo que quienes lo conocían dicen de él se puede resumir en: humildad, alegría, cercanía y compromiso con su pueblo, su familia y la música. Y fue pagado por el pueblo con un desborde de cariño y solidaridad evidenciado en el mar de personas que le dieron el último adiós recorriendo las calles de la capital hasta llevar sus restos a la que desde la noche de este sábado es su morada final.

“La mitad del corazón nuestro lo vamos a dejar aquí esta noche. El hombre que me hizo vivir los momentos más felices de mi vida”, dijo doña Fifa en la que sería su primera intervención durante los actos fúnebres que se realizan desde el jueves. “Al pueblo yo hoy quedé sorprendida con el apoyo y el cariño que el pueblo le brindó”, dijo notablemente emocionada.

Vea el recorrido completo por Villa Juana y hasta la sepultura del caballo mayor Johnny Ventura:

Quería seguir cantando

Para Ventura 64 años de carrera no eran suficientes y murió con ganas de seguir cantando. Así lo expresó en redes sociales horas antes del infarto que le quitó la vida.

"Extraño el calor humano de mi público, vamos a protegernos para regresar pronto a la normalidad", escribió en su Instagram el caballo mayor al compartir un video en el que se le observa bailando y cantando entre el público.

“Mi papá no va morir, nosotros teníamos muchos planes. Terminamos de hacer un estudio de grabación porque él tenía ganas No me voy a aprovechar de la muerte de mi papá, pero no le voy a quitar la oportunidad a todo su público de seguir escuchando su música”, reveló su hijo Jandy Ventura durante el velatorio popular.

Presidente resalta su aporte

“No estábamos preparados para que Johnny se fuera. Anímicamente no lo estábamos, nunca lo hubiéramos estado, pero esa muerte súbita nos cogió a todos de sorpresa”, afirmó el presidente Luis Abinader durante el velatorio popular al que acudió en compañía de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

Abinader, quien declaró tres días de luto nacional al darse a conocer el deceso del caballo mayor, dijo que estos “han sido verdaderos días de luto y de dolor de todo el pueblo dominicano y de toda la clase artística nacional e internacional y de todos los que lo conocimos en todas las áreas de la vida en que él influyó de forma positiva”.

Dijo que el país ha llorado la pérdida de artista “porque lo queríamos, porque le agradecíamos, porque él nos tocó siempre algo de nuestra vida (…) nos tocó en la política, en todos los órdenes, y defendiendo la democracia”.

Actos fúnebres

Durante tres días fueron velados los restos de quien en vida respondiera a apodos como “la industria de la alegría” o “el caballo mayor”.

Se le dijo adiós en los tres escenarios a los que dedicó su vida. Primero en el seno familiar con un funeral privado. Luego en velatorios protocolares en el partido Fuerza del Pueblo, el Congreso Nacional y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Y, finalmente, el sábado sus restos fueron despedidos entre lágrimas y música por miles de personas que ritmo de sus canciones dijeron adiós a quien en vida fuera “el alma de las navidades”.

Un mar de personas recorrió la capital a pie y en vehículos detrás del cortejo fúnebre que transportaba los restos de Ventura hasta el cementerio Cristo Redentor.

El expresidente Leonel Fernández durante el panegírico dijo que"no es posible concebir la historia de RD sin el nombre de Johnny Ventura".

Ejemplo de vida

El presidente Luis Abinader invitó a los dominicanos a imitar el ejemplo de vida que fue Johnny Ventura en todos los ámbitos de su vida.

Reconocimiento internacional

Tras conocerse la noticia del deceso, ocurrido la tarde del miércoles, comenzaron las manifestaciones de dolor y admiración de personalidades políticas y artísticas local e internacionalmente.

Figuras del renombre internacional como Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Luis Fonsi, Tito Nieves, Don Omar, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Bad Bunny, Rubén Blades, Oscar de León, Carlos Vives, Olga Tañón, Victor Manuelle, Elvis Crespo enviaron sus condolencias a la familia.

Igual hicieron los dominicanos David Ortiz, Zoe Saldaña, Juan Luis Guerra, Natti Natasha, Prince Royce, Romeo Santos o Cardi B.