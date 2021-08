La funcionaria aseguró que "este es el gobierno de la gente. Este es el gobierno del cambio".

SANTO DOMINGO.- La dirigente perremeista Josefa Castillo dijo este fin de semana que en el gobierno no hay espacio para nombrar a todos los compañeros de partido que exigen un puesto en el tren gubernamental y que no se puede quitar a un funcionario productivo para colocar a otro que no esté capacitado para reempla

"Hay que esperar y hay también que presionar", dijo Castillo quien agregó que "16 años fuera del poder también implica muchas veces 16 años fuera de la actualización de los procesos y tú no puedes quitar un funcionario productivo de golpe y porrazo si no tienes el sustituto para ponérselo al lado e ir avanzando".

La funcionaria aseguró que"este es el gobierno de la gente. Este es el gobierno del cambio"y dijo a los que exigen ser empleados públicos que estarán satisfechos, aunque tal vez no de la forma en que esperan.

"Ustedes van a estar satisfecho, quizá no al tamaño de sus aspiraciones (...) no hay empleo para todos, pero hay muchísimas facilidades que usted no tenía y que puede entonces tener y lograr ahora".