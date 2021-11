Según cuenta su novia, fue cuando ella salió a comprar de cenar que los sospechosos entraron a su hogar y cometieron el asesinato, siendo captados por una cámara de seguridad entrando y saliendo de la casa, con objetos en mano.

SANTO DOMINGO.- En un intento de robo, en su casa mientras dormía, fue ultimado de un disparo en la cabeza Víctor José Guillén, residente en Los Guaricanos.

Según familiares y vecinos, el hecho ocurrió la madrugada de este lunes cuando seis personas entraron al hogar de Guillén y ejecutaron el crimen.

Fue la madrugada de este lunes cuando encontraron el cuerpo sin vida del joven de apenas 18 años que trabajaba en un centro de gomas en este sector de Santo Domingo Norte.

Según cuenta su novia, fue cuando ella salió a comprar de cenar que los sospechosos entraron a su hogar y cometieron el asesinato, siendo captados por una cámara de seguridad entrando y saliendo de la casa, con objetos en mano.

“Seis desaprensivos intentaron entrar a su casa armados y se ve cuando salen, se llevan televisor, unos tenis…”, Manauris De Paula - jefe de fallecido.

“Pidiéndole a las autoridades competentes que pongan de su buena voluntad y que esto no se quede impune, que no sea un caso más”, Robert Richardson – padre del fallecido

“Esta mañana me investigaron, y me soltaron, estuve desde las 5 de la madrugada en el cuartel, me investigaron y me soltaron”, Esposa fallecido.

Los familiares y vecinos piden la intervención de las autoridades para esclarecer el hecho y dar con los delincuentes.

Sin embargo, otros acusan a la pareja sentimental del fallecido de haber sido cómplice del asesinato.

“La esposa salió a las 3 am, a comprar una cena y entraron 6 elementos que no se sabe de dónde pero ella si los conoce, ella los conoce porque le dejó la puerta abierta”, Corina Figaos - prima del fallecido.

El difunto y su pareja sentimental tenían ya 1 año y un mes viviendo juntos.

El cuerpo del joven de apenas 18 años fue trasladado al Inacif, allí harán los levantamientos del lugar, luego los restos serán entregados a los familiares.