SAN JOSÉ DE OCOA.- Un joven estudiante de 18 años se encuentra ingresado en el aérea de Psiquiatría del hospital Salvador B. Gautier recibiendo tratamiento médico, luego que estuviera detenido en un destacamento de la provincia San José de Ocoa, donde supuestamente recibió varios golpes a mano de miembros de la Policía Nacional.

Se trata de Cristian Manuel Aguasvivas, estudiante del Liceo Víctor Estrella Liz del Distrito Nacional, quien fue apresado el pasado 5 de abril.

“Cuando nosotros llegamos lo encontramos esposado y amarrado de un motor, él estaba traumatizado”, contó Magalys Aguasvivas, madre del joven.

La madre narró: “él dice que lo entraron amarrado de las manos y de los pies y que le pegaron un fósforo en un dedo y le dieron muchos golpes”.

La madre expresó que el joven se traumatizó tanto que perdió el juicio. “Él no hablaba ni comía, duró una semana en coma”.

Por su parte, el joven expresó: “Me dieron golpes, esposado, todo el mundo suelto menos yo. Yo no me podía defender, como me voy a defender, eso era un abuso”.

En una foto enviada por sus familiares, se observa el joven en supuestas buenas condiciones antes de ser detenido por agentes de la uniformada.