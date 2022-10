En una visita a las instalaciones de Noticias SIN, Eliza Pérez Medina de 26 años y Andreina Mercedes Pineda de 25, manifestaron que su único objetivo es establecer la tranquilidad.

SANTO DOMINGO.- Dos jóvenes denuncian que son difamadas constantemente por una mujer identificada como Dilanny García, a través de las redes sociales tras una trifulca originada supuestamente por el amor de un hombre en Los Alcarrizos.

En una visita a las instalaciones de Noticias SIN, Eliza Pérez Medina de 26 años y Andreina Mercedes Pineda de 25, manifestaron que su único objetivo es establecer la tranquilidad.

Pérez aclaró que el problema surgió a consecuencia de una pelea con la mujer por la atención de un hombre y esta se ha encargado de acusarla de formar parte de una banda de criminales.

Vengo en son de paz, no quiero problemas con nadie. Soy madre de cuatro niños no le he quitado casa a nadie, yo tuve una riña con esa señora (Dilanny García) por un hombre. Ahora ella para publicándome en las redes sociales…ayer fueron con una patrulla de la Policía presa, donde yo tengo mi resolución acá que estoy firmando, me queda un mes en las Palmas de Herrera y esa señora fue a buscarme presa”, dice una de las denunciante.

Hicieron un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto, ya que la joven quiere paz.

“Yo lo que quiero es paz, quiero que las autoridades competentes tomen carta en el asunto para que ese caso se arregle. Mi familia y yo estamos atemorizada por esa señora”.