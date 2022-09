De su lado, las autoridades aseguran que desde el Gobierno realizan iniciativas de forma permanente para crear empleos y facilitar los emprendimientos para los jóvenes.

Por Oliver Balbuena

SANTO DOMINGO.- La falta de oportunidades laborales es una de las principales problemáticas que aseguran atravesar los jóvenes de la República Dominicana, quienes señalan que tienen ganas de superarse, sin embargo, la escasez de empleos se los impide.

De su lado, las autoridades aseguran que desde el Gobierno realizan iniciativas de forma permanente para crear empleos y facilitar los emprendimientos para los jóvenes.

“Yo estoy cansada de mandar currículos y nada de nada, e hice un curso de uñas y nada, pero es difícil”. Esto señala Amarilis Agramonte, una joven del sector de Los Alcarrizos, que luego de haber perdido su empleo, como consecuencia de la pandemia, se ha visto en la obligación de montar su propio negocio junto a su esposo para subsistir, debido a la falta de oportunidades laborales.

Agramonte indica que al salir de las escuelas y universidades, los dominicanos no encuentran como insertarse al mercado laboral.

Ciudadanos consultados aseguraron que justamente la falta de oportunidades laborales es una de las causas que conducen a un aumento en la delincuencia, ya que los jóvenes tratan de buscar sustento a través de acciones ilícitas.

La preocupación se extiende hasta los padres de familia, quienes temen por el futuro laboral de sus hijos y piden a las autoridades prestar más atención a la capacitación de los jóvenes dominicanos desempleados.

Al desarrollar la “Feria de Emprendimiento y Juventud” en el sector Los Alcarrizos, el Ministro de la Juventud, Rafael Feliz explicó a Noticias SIN que desde el gobierno realizan iniciativas como esa con las que buscan impulsar el emprendimiento en los jóvenes, además de propiciar condiciones en las que los dominicanos puedan encontrar su primer empleo.

De su lado, la Directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, invitó a aquellos dominicanos que todavía no encuentran un empleo a no desalentarse y no perder la fe, ya que aseguró que el gobierno trabaja de la mano con los jóvenes para crear oportunidades laborales.

Padres de familia piden además a las autoridades más iniciativas que vayan orientadas a la formación profesional de los jóvenes en los barrios del país.