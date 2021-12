Dijo que en el país no hay una persecución para la eliminación del narcotráfico, que lo que hay es un control para vivir de ellos.

SANTO DOMINGO.- Juan Hubieres, Presidente de la Federación Nacional de Transportistas la Nueva Opción, manifestó este lunes que todavía el Congreso está lleno de narcotraficantes, "y que los que faltan son más".

"Dije una vez aquí, el Congreso está lleno de narcos, usted me dijo diga nombre, yo le dije al paso saldrá un senador de la frontera, me emplazó, yo me quedé callado porque la amistad vale mucho aveces y por cosas que se van a demostrar no hay que apresurarse, ya ustedes tienen los que han sabido, y lo que faltan son más, porque a mucha gente le cogieron su cualto para hacer campaña y deputes lo tiraron pal medio, aquí todo el mundo sabe quien es narcotraficante de gran escala", sostuvo Hubieres en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que en el país no hay una persecución para la eliminación del narcotráfico, que lo que hay es un control para vivir de ellos,"y para cogerle cualto en la campaña electoral y montarse en su helicóptero, irse a su residencia, hacer sus grandes cena y después lo tiran pal medio".