SANTO DOMINGO.- El general retirado Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), negó que haya renunciado al organismo de socorro luego de que circularan informaciones en medios locales que indicaban que el funcionario había puesto su renuncia.

Méndez García indicó que a él hay que cancelarlo para poder salir del organismo de emergencia, aunque reconoció que está agotado y siempre que termina un operativo, como el de Semana Santa 2022, se plantea renunciar.

“Yo jamás renunciaría a proteger al pueblo, a mi hay que botarme, yo siempre he dicho que cada vez que termina un operativo que ese es el último porque realmente estoy agotado, pero mientras quede una gota de sangre en mis venas estaré protegiendo la población dominicana, cuando quieran prescindir de mí estoy a la orden”, indicó Méndez.

Agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por la confianza depositada para mantenerlo al frente del COE.

Méndez reiteró que es un soldado y que no renuncia al tiempo de señalar que no es político.

“Un soldado como yo no renuncia, siempre he dicho que estoy agradecido del presidente Abinader y el que agradece no renuncia, yo no soy político”, señaló.

El general Méndez tiene 17 años ininterrumpidos siendo el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).