SANTO DOMINGO.- "Había un mercado persa, le sacaban las pensiones a los que pagaban", dijo el director general de la Dirección de Jubilaciones, quien aseguró que habían personas que para sacar las pensiones tenían que pagar a individuos determinados de fuera y dentro de la institución.

"Me encontré con situaciones que había un expediente que cumplía con sus 400 cotizaciones y otro que no cumplía, entonces la parte de afuera del que no cumplía lo ponían encima del que cumplía a cambio de una cantidad de dinero y ese salía con la pensión que eran aprobadas por el Concejo de Administración del Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS)", explicó Juan Rosa al participar en El Despertador del Grupo SIN.

Agregó que "de los que había que poner el folder encima que era el IDSS, eso se hacía ahí y no tenemos aún personas señaladas".