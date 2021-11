Con el voto favorable de la magistrada Doris Pujols Ortiz, quien preside dicho tribunal y el de Rafael Báez, fue anulada la decisión de la magistrada Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien había revocado el archivo definitivo en marzo pasado

Santo Domingo.-Fue ratificado este miércoles por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el archivo definitivo en favor de Andrés Dauhajre (Andy), el cual ya había sido dispuesto por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por presunto acto de corrupción en el caso Odebrecht.

Con el voto favorable de la magistrada Doris Pujols Ortiz, quien preside dicho tribunal y el de Rafael Báez, fue anulada la decisión de la magistrada Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien había revocado el archivo definitivo en marzo pasado, mientras que recibió el voto disidente de la jueza Ramona Rodríguez.

De inmediato no se hizo esperar la reacción del dirigente político Guido Gómez Mazara, quien anunció a través de su cuenta de twiter que recurrirá la decisión ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, por no estar conforme con la misma.

"Respeto, aunque no comparto, la votación 2-1 de la 1ra Sala Penal de la Corte de Apelación que revocó el archivo de la 4ta de Instrucción del caso Andy Dauhajre. Ahora, vamos a recurrir la decisión por ante la SCJ".

Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc, Domingo Rojas Pereyra objetaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que su empresa Baker Street Financial, figura a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

El 26 de diciembre pasado la Pepca notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.