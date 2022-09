Señalaron que el proyecto se une a otros de los cuales ya han dado la voz de alerta a las autoridades, sobredimensionados en cuanto a densidad y/o altura en áreas congestionadas del Polígono Central.

Santo Domingo.- Las Juntas de Vecinos de diferentes sectores se solidarizaron con los residentes que solicitaron intervención de las autoridades en caso Torre Parkside y reiteraron su llamado al Ayuntamiento del Distrito Nacional de que el proyecto cumpla con las normativas vigentes y se reconsidere en cuanto a su densidad y altura para ajustarse a las leyes y a la realidad de una esquina muy congestionada.

Al mismo tiempo indicaron como esencial que el ayuntamiento tome en cuenta la realidad particular del Polígono Central, con su congestión de tráfico, muchas calles pequeñas terciarias, infraestructura sanitaria y de agua potable sobrecargada, y pocas áreas verdes.

“El sector de Yolanda Morales tiene calles estrechas, como la David Ben Gurión, donde estaría localizado Parkside, con trafico prácticamente colapsado. Proyectos con este nivel de densidad agravarían el problema de congestionamiento de la zona”, indicó Cesarina Kunhardt, de la Directiva de la Junta de Vecinos de Yolanda Morales.

Miriam Paulino, representante legal de los vecinos, expresó respecto a las discusiones sobre el proyecto Parkside, y las recientes declaraciones del ADN, que el proyecto en cuestión violenta no solo la vigente Resolución 94-98, sino las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial 2019 (POT).

“En el caso del proyecto Parkside una simple lectura indica que su aprobación viola numerosos acápites de la Resolución No. 94-98. El proyecto incumple también el Plan de Ordenamiento Territorial, pues este solo permite en el Polígono Central bonos de densidad por aporte al espacio público en Avenidas Principales y la Federico Geraldino es definida en el POT como Calle Colectora, no Avenida Principal, por lo que el bono de densidad no le aplica. El bono de altura tampoco es aplicable al estar el proyecto a más de 250 metros de una estación de Metro.”, reiteró Paulino.

Las Juntas de Vecinos señalaron que el proyecto Parkside se une a otros de los cuales ya han dado la voz de alerta a las autoridades, sobredimensionados en cuanto a densidad y/o altura en áreas congestionadas del Polígono Central, y que también violentan las normativas de la zona, como son el caso de la Torre Rubi en el sector de Naco y la torre en la Regina Koenig, calle sin salida en el sector de Jardines del Paraiso, entre otros.