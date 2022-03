Agregó que no solamente se debe de investigar Jean alain, que habían ministros y no se están investigando, "¿es que eran santos?, ojalá que si".

SANTO DOMINGO.-El exprocurador está siendo acusado en una investigación privada de tapar la realidad de quien atentó en contra de David Ortiz, ante esta situación, el abogado Emmanuel Esquea Guerrero reiteró en El Despertador, que Jean Alain Rodríguez "si lo hizo, no lo hizo solo".

" Yo digo además que si lo hizo no lo hizo solo, ahí si cabría entonces deducir quién es el jefe del procurador, el jefe del procurador es el presidente de la República, habría que ir más a fondo y habría que investigar al presidente, ¿por qué no?", expresó el jurista.

Dijo que un procurador no se atreve hacer eso sin órdenes de superiores," eso no es verdad yo no estoy incriminado a nadie pero si eso sucedió había que ir más a fondo".

"Me resistía a pensar que el procurador llegara a esos niveles, porque eso es muy grave que un procurador encumbra un hecho como ese que se quiera atentar contra la vida de una persona, pero además que tergiverse las informaciones, eso es muy grave", expresó.

Agregó que no solamente se debe de investigar Jean Alain, que habían ministros y no se están investigando, "¿es que eran santos?, ojalá que si".

"Eso era un gobierno compuesto por mucha gente, creo que se debe de investigar a los otros ministros·.