SANTO DOMINGO.- La aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, manifestó que existen diferencias entre la procuradora general de la República, Miriam Germán y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso "desde hace tiempo", al ser cuestionada sobre qué piensa del enfrentamiento que hay entre ambas respecto a darle o no acceso al exministro de Hacienda a la carpeta fiscal de la investigación que realiza el órgano persecutor.

Al preguntarle a Karen Ricardo que a cuales diferencias se refiere, dijo que hace tiempo se vienen evidenciando cuestionamientos y ruidos de que la procuradora se siente sorprendida y siente que se han cometido excesos, y que estas misma comunicación que ha transcendido en este momento es una evidencia de eso.

"Sabemos que estas diferencias hace tiempo que vienen ocurriendo y la forma de manejarse quizás no es la más prudente, vísteme despacio que voy de prisa. La justicia tiene que mostrarse real y efectivamente equitativa, y yo creo que hay muchos excesos dentro de la justicia", manifestó en la entrevista central de El Despertador.

Comunicó que se trata de la procuradora, y es la que por la que la población dominicana todavía siente, "y es la persona que todavía entiende que tiene que estar el peso y que tiene que estar la dirección, aunque yo creo que tanto para ustedes y para la mayoría del pueblo que están pendiente de estos casos al dedillo".

Justicia independiente

Dijo que apela a que poderes del Estado puedan ser independiente, y que no se entienda como una ganancia de un gobierno.

"Es un poder del Estado que ciertamente ha tenido grandes avances, pero los grandes avances no son desde hace dos años, y de ahí es que comienza el error, de lo que realmente es y lo que nosotros queremos ver, hablar de que el logro de este gobierno es una justicia independiente pues no hay nada más equivocado y errado que eso, que se vea que ahora se estan persiguiendo los funcionarios del pasado pero en algún momento del anterior gobierno se persiguieron los funcionarios de ese mismo gobierno".

Dijo que eso es lo que tiene que ver el pueblo que no es una justicia parcializada o independiente a la oposición, sino que los más de 28 funcionarios destituidos por presuntos casos de corrupción evidentes, mostrados la población dominicana conociendo al dedillo, "no hay uno de ellos sometidos, no hay uno de ellos de lo que tiene sus expedientes listos, ahí que se le tenga que pedir prorroga porque se destituyó, porque tiene su expediente de presunta corrupción ahí".

Agregó que porqué no se investigan esos casos presentes, "pero que bueno que se investigan los del pasado, ahora la persecución, invitar a la gente, para armar un expediente, para someterlo a la justicia tenerlo preso para luego pedir prorroga, se ha convertido en un ejercicio medio que no es sano!.

Sostuvo que nuestro país necesita transparentarse, y para transparentarse ese odio y resentimiento que se está viendo muchas veces hasta con manipulación tiene que ser manejado.