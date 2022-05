De acuerdo con el abogado Oriolis García Mora, su cliente se presentó cinco veces a la Fiscalía.

SANTO DOMINGO.-"La Demente" no estaba prófuga, solo estaba esperando que la Fiscalía la citara para presentarse ante las autoridades.

De esta manera lo explicó el abogado de Esteisi Peña Santana, el nombre real de la joven, quien está acusada de proxenetismo por supuestamente conseguir mujeres (menores y adultas) para el disfrute del artista urbano Rochy RD, este último cumpliendo tres meses de prisión preventiva en Najayo por supuesto abuso sexual a una menor.

De acuerdo con él, al cuestionarla de por qué no se presentó a las autoridades, alegó que se había presentado cinco veces a la Fiscalía.

"La Fiscalía nunca me citó, nunca me requirió a qué voy a venir. No tengo que venir si no me invita que pase.", respondió la joven, según el abogado.

"Ella nunca estuvo prófuga de la justicia, estaba esperando que la citen o que la fiscalia haga un llamado, pero nunca hicieron un llamado", afirmó el togado.