SANTO DOMINGO.- Pese a la detección en 11 provincias del país de la peste porcina africana y la puesta en marcha del plan para sacrificar a los cerdos que tengan la enfermedad, el ministro de Agricultura aseguró hoy que la población puede seguir consumiendo con seguridad esta carne, tal como hicieron él y el presidente de la República durante el fin de semana.

El pronunciamiento de Limbert Cruz fue en respuesta a la pregunta de cuál plan se tiene para mitigar el impacto social que tendrá la presencia de la peste en el país debido a que ya algunas personas se rehúsan a consumir la carne.

“El cerdo no tiene nada que ver, no es transmisible a los humanos. La gente puede seguir consumiendo cerdo de manera normal. Yo comí el sábado y el domingo (…) a mí me encanta el cerdo y voy a seguir comiendo cerdo”, aseguró Cruz.

Ante la pregunta de qué se hará con la carne de los animales sacrificados, en la rueda de prensa se dijo que esta se podría usar para consumo humano porque no representa peligro, aunque no se dejó claro si es lo que harán las autoridades.

“Para uso humano se pudiera consumir sin ningún problema. El problema es que la carne puede transmitir y afectar otros cerdos, pero para uso humano no hay problema, no hay ningún problema (en) el consumo de cualquier cerdo. No hay problema porque no es una enfermedad que afecta a los humanos. La prevención de control y erradicación de los cerdos de los focos es para que no afecten los cerdos (sanos), no los humanos (…) Podemos asar el cerdo y comerlo, para que lo sepa. Pero lo correspondiente es, epidemiológicamente, la eliminación según el protocolo internacional”, dijo uno de los funcionarios.