“Es mejor reglas clara y no reglamentos buenos”

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) está confiada que en la actual legislatura será aprobada la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, según Román Jáquez Liranzo presidente del Organismo.

A consideración del Juez Titular de la JCE, la voluntad de aprobar la reforma a la Ley Electoral está, y reconoce el esfuerzo que actualmente hace la comisión del Senado, “se creó una comisión de expertos en agosto del año pasado y la propuesta pasó al Congreso con los consensos y disensos”.

Jáquez informó que ha tenido varias reuniones con los actuales legisladores y que está consiente que el liderazgo político es que debe tomar la rienda de la reforma al considerar que “una reforma electoral es una reforma política”.

“Los temas de debates hay que consensuarlos y ponerse de acuerdo”, consideró Jáquez.

El presidente del Organismo de Elecciones expresó que la ley actual no establece el monto que se le asigna a los partidos y que la anterior sí lo establecía, por lo que considera es un tema de consenso.

Mencionó que la temporalidad de la pre campaña y la campaña, la reducción de los topes, las sanciones, la paridad, el voto preferencial, el debate presidencial son los temas de “disenso”,pero deben ser obligatorios en el debate.

En lo relativo a los"procesos con la actual ley"consideró que si todo queda como está las jurisdicciones seguirán disgregadas. Recordó que en la actualidad se han emitido más de 30 sentencias difusas que impactan ambas leyes declarando la inconstitucionalidad.

“Si el criterio no es plasmado en la ley de manera expresa, llegaran estos chicaneros, abogados y abogadas electoralistas en cuestiones, que ya se saben que tienen la inconstitucionalidad difusa o concentrada, a volver a machacar sobre lo mismo, entonces lo electoral vivirá un proceso de judicialización (sic)”, acotó el expresidente del Tribunal Electoral.

“Es mejor reglas clara y no reglamentos buenos”

Jáquez consideró que el criterio que debe tomarse para que un partido que obtenga el 5% no está claro en la ley, y estos no deben estar a la merced o interpretación del órgano electoral, sino que se deben llenar esos vacíos legales.

El período para la campaña no está definido actualmente.

El presidente de la JCE indicó que los periodos para las campañas no están contemplados en la ley actual que se establecen topes pero no sanciones.

Precisó que el Organismo de Elecciones propone sanciones a la violación de los topes por lo que se deben llenar esos vacios legales existentes en la presente Ley Electoral.

Proponen reducir los períodos de campaña y pre campañas. Los que hicieron primaria 95 día, los que no 115 días.

“Si se reduce el tiempo de campaña se deben reducir los gastos y los topes de campaña también”

Jáquez indicó que la reforma a la Ley Electoral debe regular de manera concreta las campañas y precampañas, los topes deben ser reducidos a que empiece en agosto y termine en octubre,, en lo municipal que inicie en diciembre, 75 antes de la elecciones.

De igual modo, la reducción en los topes de precampañas de un 75% y en las campañas de un 65%, al igual que un 0.5% de aportes de los movimientos externos.

En ese mismo orden, multas de 100 a 200 salarios mínimos por violar los topes para precandidatos en precampañas. Otra sanción sería que no pueda participar como candidato en ese proceso.

Las mismas sanciones para los candidatos si se violan los informes.

“La ley establece topes, muy bien, excelente, pero no establece como rendir informes sobre los gastos de esos topes. Si viola los topes no establece con aplicar sanciones”.

El Juez Titular expresó que la Junta es un órgano de administración no sancionatorio por lo que para poder poner unas sanciones o medida cautelar debe estar expresa en la ley, por eso se necesita una reforma electoral justa y paritaria.

"Por eso la propuesta de reglamento para poder imponer sanciones bajo el debido proceso para que no sea anulado por un tribunal", acotó el magistrado.

Voto preferencial.

Jáquez aboga por la eliminación del voto preferencial, ya que, a su entender limita a los partidos como organización. "Se compite a lo interno y a lo externo y perjudica la participación de las mujeres, la juventud entre otras cosas, y solo beneficia a quien tenga más dinero".

El magistrado propone que sean listas cerradas y bloqueadas, garantizadas por la democracia interna de los Partidos.

Recursos económicos de los partidos reciben de la Junta.

Jáquez aclaró que todos los partidos están presentando sus informes al día y, de no hacerlo se le retienen los fondos. "Con los fondos en los años no electorales los partidos pagan sus nóminas, locales, empleomanía, entre otras cosas no proselitista (sic)".

El registro civil.

La JCE cuenta con 67 hospitales públicos que tienen delegación del Registro Civil para que quienes nacen salgan con su acta de nacimiento y si fallece con la de defunción.

Recalcó que la Junta tiene el control de las oficialías civiles desde el 2007 y, que existe un proyecto de ley aprobado en el Senado para que el registro sea digital. En la actualidad se hace de manera manual en dos libros.