SANTO DOMINGO.- "En amor y en cariño yo voy a decir que esa ley no está aprobada por una decisión que no fue la mejor de parte del pleno de la Junta Central Electoral", así se expreso el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ser cuestionado si tendremos Ley de Partidos Político renovada y Electoral para el 2024, debido a que hay planteamientos que indican que los partidos están jugando a que se agote el tiempo para no modificarlas por el tema del financiamiento que favorece a los políticos.

Dijo que estaban "bastante avanzado" en la Cámara de Diputados y que habían discutido con ellos, "y de buenas a primera habían quedado de mandarla por la Cámara y la mandaron por el Senado".

Sostuvo que el Senado no estaba preparado y han tenido que comenzar de cero, mientras que en la Cámara estaban listos para que a partir de la propuesta que ellos mandaran, si no le gustaba lo que estaban haciendo, que era trabajando con el Código Electoral, "y nosotros dijimos bueno, si a ustedes no le gusta el código electoral por la complejidad que conlleva podemos trabajar sobre lo que ustedes manden, quedamos que lo iban a mandar por la Cámara y lo mandaron por el Senado".

"Nosotros no tenemos la culpa de que ellos la mandaran por el Senado porque sino nos apoderan, nosotros lo único que hemos hecho es parar lo que estábamos haciendo a esperar que el Senado termine con esa importante ley", resaltó.