SANTO DOMINGO.-El municipio de Cevicos en la provincia Sánchez Ramírez se produce el 80 por ciento de la piña que se exporta y consume en el país.

Para obtener esta fruta se realiza un proceso largo y tedioso pero cargado de amor, hoy de mano de uno de los productores más importantes de la zona.

¿Por qué es considerada la piña de Cevicos la de mayor calidad en el país? Aquí.

Su nombre es Joel Duverge y se dedica desde los 14 años a la producción del fruto en un pueblo pequeño, de gente trabajadora, pero que sabe hacer piña, piña con calidad.

“Yo empecé a los 14 años conchando en un motorcito, yo reuní mi primero 12,000 pesos y empecé a preparar un poquito de tierra, conseguí entrada con mi papá y ahí empecé la producción a los 14 años con el dinerito que conseguí y de ahí para acá no me he parado más. Empezamos con unas 30 matas y hemos llegado hasta el momento hasta 6 y 7 meses. Hay millón y pico de plantas”.

Ahora con solo 25 años y cientos de empleados, Duverge explicó que al momento la siembra de la piña, luego pasa a un proceso de nutrición de 6 a 7 meses, cuando está apta para ser preñada o inducida, la llevan a la fosa y cinco meses después tienen la fruta a mano lista para consumir

Resaltó que el proceso de una piña dura un periodo de un año para cosecharla, “se convierte en parte de ti”, dijo,