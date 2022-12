"Yo creo que el Gobierno ha cometido un error de comunicación, una cosa es la seguridad, y otra cosa un proceso de transformación de la Policía".

SANTO DOMINGO.-El coordinador de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó este lunes que la reforma policial ya está en marcha, que va por el proceso de transformación, "y va a costar mucho dinero".

El también vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entrevistado en el programa El Despertador, dijo que lo que se pretende es que los policías no entren al cuerpo del orden por Recursos Humanos, sino por la academia, es decir que el quiera ser policía tendrá que someterse a un proceso de evaluación, pruebas sicométricas, físicas, entre otros.

"Los procesos de transformación y modernización de la policía son a mediado y largo plazo, por ejemplo están haciendo falta 9,000 policías, en Santiago tenemos una deficiencia y en algunas zonas del país están faltando policías", expresó.

Dijo que se van a crear un bachillerato especializado en seguridad policial, que ya se habló con el ministro de Educación, y que se llevará a cabo a partir del año que viene 2023-2024.

"Yo creo que el Gobierno ha cometido un error de comunicación, una cosa es la seguridad, y otra cosa un proceso de transformación de la Policía, pudiesen eventualmente coincidir, pero el tema de la seguridad ciudadana no depende de que tú tengas necesariamente una Policía mal, son múltiples los factores", sostuvo Castaños al ser cuestionado de que las mismas autoridades dan plazo de que ya se verán los cambios de la reforma.

Dijo que en unos dos años se comenzará a ver el cambio en todo lo que tiene que ver con el trato del policía al ciudadano.

Agregó que el presupuesto de la Policía Nacional era pírrica, que ni siquiera daba para darle mantenimiento a los equipos que contaba la institución.

Sobre declaraciones de José Vila del Castillo

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, quien dijo ayer que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistemática, que inmediatamente trajo reacciones de varios jefes de la institución, dijo que ese diagnóstico ellos querían que lo hiciera un órgano que no tuviera vinculación con la institución.

"Nosotros quisimos que ese diagnóstico lo hiciera un órgano que no tuviera ningún tipo de vinculación con la institución policial y la embajadora Laura Faxa se comunicó con el ministro de Interior y Policía y ofreció que fuera la institución que le hiciera el diagnostico a la Policía", sostuvo.

"Quien presidió esa comisión era José Vila del Castillo que ya había tenido relaciones con instituciones en la República Dominicana sobre todo con Milagros Ortíz en el área de la ética e integridad. Se hizo el diagnóstico, la policía le abrió las puertas, vinieron 21 especialistas hacer el levantamiento y salió el diagnóstico".

¿Qué dice el diagnóstico?

El vicepreidente de FINJUS expresó que de 717 destacamentos, más de 200 no tenían servicios sanitarios. que más de 300 destacamentos no tenían conectividad y otros no tenían la capacidad de coger denuncias.

"En Santiago no hay un palacio de la Policía, pero mas aún desde el punto de vista de lo que eran las condiciones humanas de nuestros policías, se ha estado hablando de que se está promoviendo las pensiones de miles de policías o que ya habían llegado a la edad de que fueran pensionados, pero sucede, que la institución nunca contó con los recursos para que se diera esos pasos", expuso.

Aseguró que las mujeres de los policías van a ser becados en las universidades, que por eso la UASD anunció que hay 3,000 becas para los hijos de los agentes, y se ha llegado a un acuerdo con todas las universidades de las 52 del país a los fines de que se puedan promover becas para los hijos de esos policías.

"¿Qué conlleva la reforma también?, cuando estamos trabajando en el proceso tú te encontrabas con que los programas de formación de la policía, fueron muy mal formados, lo que se demostró era que no duraban ni tres meses, pero hay algo mas grave, es que nunca lograron disparar el arma más de 6 veces, por eso es que nosotros como grupo de trabajo propusimos que se nombrara a Roberto Santana que fue el ideólogo de la escuela penitenciaria que es la escuela modelo en América Latina a los fines de que el creara un grupo que trabajara en todo lo que tiene que ver con la reformación de los programas de recapacitación".

Sobre Haití

"El presidente ha hecho lo que tenía que hacer, él ha sido sido sometido a una serie de presiones internacionales, en donde él tuvo que fijar su posición, pero yo le diría al presidente que ya saque eso de su agenda, y que sea las instancia como Cancillería que hagan el trabajo que hay que hacer, eso le recomendaría al presidente".