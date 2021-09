Dijo que la vaguada ha comenzado a moverse hacia el norte, dando paso a la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad asociado a partículas de polvo Sahariano, lo que se traducirá en bajas probabilidades de lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional.

SANTO DOMINGO.- La ONAMET informó que las temperaturas continuarán bastante calurosas, debido a la presencia del polvo Sahariano, la época del año y el viento cálido del este/sureste, por lo tanto, la ONAMET, recomienda a la población, tomar muchos líquidos, preferiblemente agua y evitar la exposición al sol por periodos prolongados desde las 11:00 AM hasta las 05:00 PM.

Dijo que la vaguada ha comenzado a moverse hacia el norte, dando paso a la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad asociado a partículas de polvo Sahariano, lo que se traducirá en bajas probabilidades de lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional.

"Debido al viento del este/sureste y las condiciones asociadas al ciclo diurno se presentarán en horas de la tarde, nublados ocasionales con aguaceros y tronadas aisladas hacia la cordillera Central y el sureste del país", comunicó.

La ONAMET informa:

El huracán Larry se ubica a unos 875 kilómetros al sur/suroeste de la isla de Cabo Verde, posee vientos máximos sostenidos de 120 kph y se mueve al oeste a 31 km/h. La ONAMET vigila la evolución y desarrollo de este sistema.

Un área de aguaceros asociada a un sistema de baja presión al suroeste del mar Caribe próximo a las costas de Nicaragua, la misma presenta una probabilidad baja (10%), para convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas.

Distrito Nacional: Nubosidad dispersa y pocas lluvias.

Santo Domingo Oeste: Nubosidad dispersa y pocas lluvias.

Santo Domingo Norte: Nubosidad dispersa y pocas lluvias.

Santo Domingo Este: Nubosidad dispersa y pocas lluvias.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 33º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.