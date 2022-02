Entre sus revelaciones aseguró que en la trama para llevar ilegales a los EEUU, él es sólo un eslabón, “eso es una cadena, yo, los mando de aquí a Bahamas con visa, de Bahamas para allá lo agarra otra gente, pero yo les advierto a la gente que no se suban en embarcaciones con tantas gentes como se los advertí a ellos”.

SANTO DOMINGO.- El organizador del viaje a Bahamas que terminó en tragedia tras zozobrar la embarcación que pretendía llegar a Estados Unidos con 40 personas a bordo, habló en exclusiva con Noticiassin.com.

Amalis Dipré accedió a una entrevista únicamente vía Whatsapp porque no quiere revelar dónde se encuentra y teme ser localizado. Y aunque la calidad de la imagen no es la mejor, su testimonio da cuenta de los riesgos que enfrentan quienes se lanzan en estas travesías, al tiempo que revela detalles de negocio de los viajes ilegales hacía Estados Unidos.

Entre sus revelaciones aseguró que en la trama para llevar ilegales a los EEUU, él es sólo un eslabón, “eso es una cadena, yo, los mando de aquí a Bahamas con visa, de Bahamas para allá lo agarra otra gente, pero yo les advierto a la gente que no se suban en embarcaciones con tantas gentes como se los advertí a ellos”.

Se refiere a Junior Pascual Santos y Wilkin Méndez, los únicos dos viajeros que admite le armó el viaje a Bahamas, en la tragedia se presume había seis dominicanos.

“Le dije que no se monten con tanta gente, que solamente de 10 para abajo es que se pueden montar para ellos irse”, señaló que le mandaron una nota escrita y él le respondió, pero que supuestamente “ni me leyeron las notas ni me cogieron el celular me cogieron porque estaban desesperados por irse”, indicó.