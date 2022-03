Dirigentes perremeistas y peledeistas se juramentan en la Fuerza del Pueblo

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Leonel Fernández deploró este jueves la difícil situación que viven los dominicanos y dominicanas al querer conseguir un empleo. En ese sentido rechazó que sea cierto que se hayan recuperado los empleos que había antes de la pandemia y que además se estén creando nuevas plazas de trabajo.

"El empleo se está convirtiendo en un problema crónico en República Dominicana, no se han recuperado los empleos previos a la pandemia y no es cierto que se están creando empleos nuevos en la República Dominicana", aseguró.

El líder de la Fuerza del Pueblo dijo que en estos momentos hay preocupaciones legítimas que tiene el pueblo. "Yo veo la angustia, la desesperación, la frustración de nuestros jóvenes", pues egresados universitarios no consiguen empleo en el sector privado, ni en el gobierno, "cuando lo consiguen en el gobierno, tienen que durar 4 y 5 meses para cobrar el primer cheque, con lo cual tienen que irse antes del primer cobro, pues no resisten pagar pasajes, pagar su comida, sin estar recibiendo nada a cambio", detalló Fernández.

Al juramentar dirigentes de las provincias de Barahona, Samaná y Puerto Plata, Leonel Fernández dijo que el pueblo dominicano necesita tener confianza con sus líderes y que esta se fundamenta en tener un referente de un legado democrático y material qué exhibir.

Para ejemplificar lo dicho, Leonel hizo referencia a la inmensa cantidad de obras construidas durante sus gestiones de gobierno, citando la ampliación a 4 carriles de la carretera entre San Cristóbal-Baní, las extensiones regionales de la UASD, la carretera Santo Domingo - Samaná, entre otras, por lo que sentenció, "nosotros no solo damos primeros picazos, nosotros construimos obras en beneficio del pueblo dominicano".

Reiteró su preocupación sobre el alto costo de la canasta básica familiar, de lo cual ha venido alertando hace meses, por el gran significado que tiene para garantizar el bienestar de los dominicanos y dominicanas. "lo que hoy más afecta al pueblo dominicano, es el alto costo de los alimentos, todo ha subido enormemente, tenemos un tema de inflación".

Condenó que las autoridades aún no se dan cuenta de lo que está pasando, "todavía el gobierno no ha entendido la magnitud de lo que está pasando, porque se vive en una burbuja, y se creen sus propios mitos y sus propias leyendas, cuando dicen que República Dominicana, no solo que la economía crece, sino que crece más que en cualquier lugar del mundo, que nosotros crecimos 12.3 % del PIB, el año pasado, no señor, crecimos 4.7 como ha indicado el Fondo Monetario Internacional, lo otro es rebote estadístico", especificó.

De manera enérgica, el exmandatario llamó al gobierno a asumir la verdad para superar la crisis, "para solucionar una crisis tenemos que manejarnos con la verdad, con la realidad, porque de lo contrario no hay crisis, estamos lo mejor posible, no solamente estamos bien, estamos lo mejor posible, y no es verdad".

"En la República Dominicana estamos en una profunda crisis, como lo está el resto del mundo, lo único que aquí estamos peor que otros países de América Latina, porque la inflación en la República Dominicana es tres veces más que la de Costa Rica, dos veces más que la de Guatemala, es más que la de Colombia, es más que la de Uruguay, es más que la de Bolivia, por tanto hay que dar una explicación, porque el alza de precios es más que en varios países de América Latina y de El Caribe, eso es tener las cuentas claras, eso es aprender a saber gobernar, y dirigir a la República Dominicana en medio de la crisis, en medio de la tormenta a puerto seguro, como bien merece el pueblo dominicano", expresó.

Juramentados

Fernández, acompañado de Radhamés Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo y; Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política y titular del Sector Externo de la FP, le tomó juramento como miembros de la FP, a decenas de dirigentes de diferentes organizaciones políticas, empresarios, comerciantes, dirigentes deportivos, transportistas, profesionales del derecho, entre otros; encabezados por el ex senador por Samaná Ramiro Espino.

De igual manera tomaron juramento en la FP, Jean Elías García Vólquez, coordinador del movimiento Tsunami Electoral que apoyó las candidaturas presidenciales del PRD en el 2008 y 2012, y las del PRM en 2016 y 2020; Miosotis Cabrera, coordinadora en New York; Roberto Cuevas Florián (Beto), hasta hoy presidente del PLD en Distrito Municipal de Boca de Cachón y ex alcalde 2016-2020; el pastor Virgilio Encarnación Méndez; además se integraron como nuevos miembros de este partido Juan Elpidio Pimentel, ex regidor de Santo Domingo Este; Nelson Pablo Ramires Sánchez, coordinador del PRM en la cuenca del Yaque del Sur, junto a sus equipos locales.