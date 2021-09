En esta actividad organizada por el coordinador del partido en Westchester, Domingo Bello, también pasaron a formar parte de la FP un grupo de Albany, la capital del estado de New York donde vive una cantidad considerable de dominicanos.

NEW YORK.- El expresidente de la República Dominicana Doctor Leonel Fernández, juramentó el pasado fin de semana a cientos de nuevos militantes que se integraron de inmediato a trabajar a favor del partido Fuerza del Pueblo (FP) en los estados de New York y New Jersey.

El primer acto de juramentación se llevó a cabo el sábado por la mañana en Yonkers, condado de Westchester, donde el también presidente de la Fuerza del Pueblo, se sintió regocijado por ser este acto el primero en los Estados Unidos desde la fundación de la organización política.

En esta actividad organizada por el coordinador del partido en Westchester, Domingo Bello, también pasaron a formar parte de la FP un grupo de Albany, la capital del estado de New York donde vive una cantidad considerable de dominicanos.

Luego se trasladó a Haverstraw, lugar en el que fue recibido en la residencia del señor Heriberto Pichardo, ex-dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ahora coordinador de la Fuerza del Pueblo en esa localidad. Junto a él decenas de dirigentes siguieron su mismo camino.

El juramento a cientos de nuevos dirigentes y militantes fueron en Queens, Brooklyn, Staten Island y Long Island, encabezados por sus coordinadores Mariano García, José Bodre, Víctor Acosta y Joel Abreu.

El domingo, el presidente del incipiente partido fue recibido por una multitud de seguidores y nuevos acólitos en el estado de New Jersey, en el que fueron juramentados dirigentes de otros partidos, principalmente provenientes del PLD, comerciantes, profesionales, trabajadores y activistas comunitarios.

El Doctor Leonel Fernández en una de sus alocuciones manifestó que “tantos miembros del PLD están dejando sus filas se debe a que dirigentes del mismo no entendían que veníamos de una misma familia y que se requería de un cierto nivel de respeto, eso se quebrantó y al no entender los límites del poder se ponía en riesgo la democracia dominicana porque se creía que con poder y dinero se lograba todo y le hicimos ver que no”.

En otro evento dijo de manera decidida que en su partido no habrá lugar al uso de recursos provenientes del narcotráfico en sus campañas.

En las distintas actividades el presidente de la FP, estuvo acompañado por una comitiva de altos dirigentes, senadores, diputados y los principales dirigentes locales encabezados por los señores Carlos Feliz, coordinador New York, Gregorio Morrobel, Ramón Santana, entre otros.

Para el próximo domingo está anunciado un gran acto de los condados del Bronx y Manhattan, en lo que se espera sea el más concurrido de unos diez en los que serán juramentados más de cuatro mil nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, según explicaron sus dirigentes en una rueda de prensa el pasado viernes.