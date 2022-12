Consultor político ve "difícil" a reelección de Abinader.

SANTO DOMINGO.- A poco menos de dos años para las elecciones presidenciales muchos han sido los porcentajes que han dado diversas encuestas a los aspirantes a presidir el Palacio Presidencial y, aunque el actual mandatario Luis Abinader no ha dado respuesta positiva a su reelección, nunca queda exento cuando de este tema se habla.

Para el consultor político Borja Medina, el actual jefe de Estado cuenta con un 35% frente a un 38% de su opositor Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo.

“La realidad de las encuestas es que hay un equipo de trabajo internacional que se ha instalado en República Dominicana, donde su último estudio da un 38 a Leonel Fernández y un 35 a Luis Abinader”, afirmó Borja Medina al ser entrevistado en el programa Contacto 360.

En el caso de Abel Martínez, virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que tiene de un 16 a 17 por ciento.

Consultor político ve "difícil" a reelección de Abinader

Cuando se habla de estadística en la política, para el profesional del área es difícil que haya una segunda vuelta electoral en República Dominicana, ya que afirma que las tres figuras que están compitiendo para ser el presidente de esta nación “lo están haciendo con tanta pasión que están trabajando para la primera vuelta”.

En palabras de Medina, si Luis Abinader decidiera optar por un segundo mandato, es quien tiene el camino más difícil para volver a dirigir las riendas del país, debido a que es quien está ejerciendo el poder, lo que no le permite basar una campaña solo en promesas.

“Ya no puedes ir a hablar de esperanza ni de qué vamos a construir en ninguna localidad. Ahora las localidades van y le preguntan qué pasó con lo que usted prometió y no se ha hecho, o qué pasó con lo que usted le dijo a tal funcionario que hiciera y no lo hizo”, explicó el consultor político.