A Contreras se le preguntó que si está de acuerdo, si favorece o no la equidad de género lo relacionada a las cuotas que se le entrega a las mujeres con relación a los cargos electivos, respondió que si está de acuerdo, pero que ya no se llama cuota porque ya pasamos a la etapa de la paridad, en el sentido que la tendencia sea 50 y 50 aunque sea 40/60 o 60/40.

SANTO DOMINGO.- Para Lourdes Contreras, la Ley No. 15-19 del Régimen Electoral que aprobó el Congreso, ha sido un retroceso en materia de equidad de género, en términos de que están buscando resultados que disminuyan la participación de las mujeres por la manipulación que hicieron en la formulación de la reforma de esa ley.

"Pero lógicamente todos los grupos humanos que tienen retrasos en la conquista de sus derechos ameritan cuotas de participación, impulsos, lo que se le llama acciones positivas para favorecer la superación de los retrasos y buscar la igualdad", comentó.

Al ser cuestionada que si estamos preparados para tener una mujer presidente en el país, dijo que si, pero que el machismo se impone y se quiere imponer mas "y los partidos políticos le dan refuerzo a esos retrasos, porque esa decisión viene de las estructuras de los partidos, eso no cae del cielo".

Manifestó que si en los espacios de toma de poder no hay el interés, pues lógicamente lo que tenemos que cambiar es la regla del juego en ese orden, "cambiar desde el texto constitucional para que no hayan unos espacios que sean los decidores para el Poder judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, para todo, esas instancias están formalizadas, por eso tenemos que caminar para cambiar esa regla del juego".

Dijo que la estigmatización tiene siempre un propósito, de que no se logren los resultados buscados, y eso sucede con toda la población que han estado oprimidas, que sucede con los negros en el mundo, con la población indígena, con las mujeres, con los niños y niñas, "a nosotros no ha dado muchísimo trabajo que hubiera una ley de protección a la infancia, no ha dado tremendo trabajo que se prohíba el matrimonio infantil".

Agregó que hay que cambiar culturalmente, que hay que hacer cambios, y que a eso nos refiere cuando habla de políticas públicas, pero que eso tiene que ser una voluntad de estado.

"El presidente de la República cuando asume sus funciones jura cumplir y hacer cumplir las leyes, en el caso nuestro estamos en la ley de la estrategia nacional de desarrollo que plantea en su artículo 12 la obligación del estado dominicano, de actuar hacia ese propósito de la igualdad y equidad".

Aseguró que el Ministerio de Trabajo tiene que actuar en dirección a la equidad en el salario, en las características de las contrataciones laborales, que tiene que hacerlo el Ministerio de Educación, igual tiene que hacerlo el Ministerio de Salud.

"Porqué seguimos las mujeres, cosa insólita muriendo en República Dominicana por un parto y un embarazo, en la mayoría de los países no está así, sin embargo en República Dominicana la mortalidad materna es mucho más alta que la mayoría de los países".

Se le preguntó sobre el tema de la violencia en la mujer, el feminicidio, de cómo nos atrapa en este día de la mujer y también la mujer como un símbolo sexual en las redes sociales.