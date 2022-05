Durante su participación en la entrevista central de El Despertador, el funcionario reveló que la DGJP posee testimonios y actas levantadas con huellas digitales y notariadas.

SANTO DOMINGO.-El titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Juan Rosa, manifestó que en la lucha con los cañeros se descubrió un lista de 41 pensionados que habían sido reportados como fallecidos por WhatsApp y no estaban cobrando, "comenzamos nosotros a hacer una investigación y sucede que estaban vivos la mayoría, cuando interrogamos esas personas dicen que el problema es que nos estaban extorsionando y yo no le quise dar dinero y por eso me declaró muerto".

El funcionario de Jubilaciones y Pensiones señaló como el responsable de las extorciones a Jesús Núñez, vocero de la Unión de Trabajadores Cañeros, quien ha encabezado protestas este 2022 a las afueras del Palacio Nacional en demanda de pensiones prometidas por el Gobierno desde el año 2020 entre otras reivindicaciones, además ha denunciado que no conoce a ninguno de los cañeros que han sido pensionados durante el gobierno de Luis Abinader.

Durante su participación en la entrevista central de El Despertador, el funcionario reveló que la DGJP posee testimonios y actas levantadas con huellas digitales y notariadas.

"También descubrimos que había una asociación de malhechores, los cuales aprovechaban que habían personas que no podían cambiar los cheques, aquellos que son con fichas (sin documentos) que fueron pensionados en el gobierno pasado, le cambiaban el cheque y le daban solo la mitad del pago, situaciones que también están en los tribunales", agregó Juan Rosa.