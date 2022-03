“Tienen que quemarse porque el país no puede tener la cantidad de jóvenes formándose en educación, hace poco la UASD tenía 48 mil bachilleres, y no es verdad que todos tienen condiciones para ser maestros”, manifestó Melo.

SANTO DOMINGO.- La ex titular de Educación, y del Ministerio de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ligia Amada Melo de Cardona propuso que se limite la entrada a la carrera pedagógica, por la mala formación de los maestros en las universidades, demostrada con los resultados del Concurso de Oposición Docente, en que más de la mitad de los postulantes reprobó la evaluación.

La experimentada académica dijo que ese cuadro era de esperarse, en que de 71 mil 121 aspirante solo rebasaran la prueba 29 mil 527 porque aunque se ha trabajado para que los profesores respondan adecuadamente en la educación de hoy eso no se ha logrado.

“Tienen que quemarse porque el país no puede tener la cantidad de jóvenes formándose en educación, hace poco la UASD tenía 48 mil bachilleres, y no es verdad que todos tienen condiciones para ser maestros”, manifestó Melo.

Dijo que el último esfuerzo que hizo desde el MESCyT fue crear la Ordenanza 09-15 que estipulaba muchas condiciones para estudiar magisterio, entre ellas una limitante, aplicar una evaluación para que la persona interesada demostrara que tiene dominio de contenidos, de inteligencia y desarrollo cognitivo.

Melo indicó que entre las exigencias del que enseñe educación debe tener mínimo una maestría y que las carreras a nivel secundario fueran diseñadas y controladas por las escuelas universitarias especializadas, mientras la de inicial y básica fuera responsabilidad absoluta de la escuela de educación.

“Desgraciadamente esa ordenanza ha tenido muchos contrarios, como la mayoría de los estudiantes de bachillerato no es bueno, la mayoría de los que aspiran estudiar educación cuando se les aplica la prueba se queman, y tiene que ser así porque salen malos bachilleres. Ahí se confirma mi tesis, si no tienen condiciones no pueden estudiar magisterio porque es una carrera de mucha responsabilidad”, explicó la intelectual.

Alega que deben ser personas que reúnan muchas condiciones que además de la formación en contenido tengan desarrollo humano.

Significó que como la ordenanza trajo una limitante de estudiantes a las universidades y hubo quejas de rectores porque les baja la matrícula y presionaron ante el MESCyT para que se deje de lado la misma. De ahí, que la mayoría de las casas de altos estudios siguen formando de la manera tradicional, replicando en consecuencia el viejo modelo de formación.