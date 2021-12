Dijo que no quiere hablar de Danilo porque le duele todo lo que está viviendo, y que no lo cree capaz de cogerse el florero.

SANTO DOMINGO.-Para la diputada Rafaela (Lila) Alburquerque la justicia si es independiente y Yeni Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán están haciendo su trabajo, pero considera que el Ministerio Público da "mucha vuelta y rodeo, porque si tu tiene un expediente contra mi, hermana, lleve el expediente, someta y tranquenme, pero no me esté dando mucha vuelta, si me quiere trancar, no me rodee, tíreme a matar".

Sus declaraciones se da tras ser cuestionada de qué piensa sobre el pronunciamiento que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, de que el Gobierno utiliza al MP para desacreditar al expresidente Danilo Medina a quien le atribuyen supuesta vinculación en el caso de corrupción “AntiPulpo”.

"Yo confío en las magistradas, porque para eso fue que lo escogieron a ellas, lo que no me gusta es el exhibicionismo, no me mencione, si usted dice que soy una ladrona, yo soy una ladrona y usted me lo prueba, tranquenme, no me rodee, y tírenme a matar".

Dijo que no quiere hablar de Danilo porque es su amigo y le duele todo lo que está viviendo, y que no lo cree capaz de cogerse el florero.

"Yo ni quiero hablar de Danilo, en el fondo si es verdad todo lo que ha pasado, porque Dios mio que no sea verdad, pero si todo lo que están diciendo es verdad, entonces ¿en manos de quien es que estábamos?, yo quiero creer que es mentira".

"Yo tuve mala suerte en el PLD, y yo me alegro, gracias, no más palabra, ahora es que yo veo todo lo que daban, a mi no me tocó nada de ahí".