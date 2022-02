Indicó que crearán una plataforma en la que todas las bancas del país estén debidamente incorporadas.

Santo Domingo.- La Lotería Nacional llamó a los negocios ligados al sector acogerse al proceso de regularización planteado por el presidente Abinader.

Teófilo Tabar, administrador de la institución indicó que crearán una plataforma en la que todas las bancas del país estén debidamente incorporadas.

“Me pongo a disposición de todos los que en ese sentido quieran caminar. Esperando no encontrar obstáculos en el trayecto, porque no tengo tiempo ni edad para distraer mi atención en otro objetivo que no sea la regularización de las bancas de loterías”, dijo el administrador de la Lotería Nacional.

Aseguró que conforme a la Resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda, la línea que se seguirá "es totalmente diferente a la que desde hace años se han venido aplicando".

Tabar señaló que pretenden aprovechar este proceso de regularización para impulsar frente al Ministerio de Hacienda, la solución a los casos pendientes, que de alguna manera conciernen o afectan a la Lotería Nacional y a grupos ligados al negocio de bancas de lotería.