SANTO DOMINGO.- "Yo tengo mi propia visión de Haití, lo he dicho muchas veces, tal y como dijo Juan Bosch, la democracia es un traje político para un cuerpo económico que se llama capitalismo", allí donde el capitalismo no se ha desarrollado es difícil que haya democracia", así respondió el ex mandatario, Danilo Medina, al ser cuestionado en el programa radial Zol 106.5 FM sobre qué piensa del actual situación de ese país.

Sostuvo que la mayoría de los regímenes parlamentarios están en los países desarrollado, "entonces Haití ni siquiera tiene el cuerpo capitalista, y ya tienen un régimen parlamentario, yo creo que es la primera medida que se debe de tomar en Haití".

"Usted sabe que la política internacional es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, él tiene la responsabilidad de tomar las medidas en el campo internacional, ya Naciones Unidas dijo que están proponiendo salida, ya veremos a donde llega esa situación".