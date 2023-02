En el lugar se trabajaron equipos de bomberos, Defensa Civil y el 911 quienes trataron de convencerlo de que no cometa una tragedia.

SANTO DOMINGO.- Autoridades lograron bajar a hombre que amenazaba con lanzarse desde una torre de luces del Estadio Quisqueya.

Antonio Gomez explicó que por sus terrenos de unos 420 metros donde se construye la circunvalación de Los Alcarrizos el Ministerio de Obras Públicas solo le ofreció 400 mil pesos , de los cuales le entregó 300 mil.

"Yo llevé prueba de mi terreno porque él lo que llevo de mi terreno fue algo que no es eso, sino lo que había en mi terreno, yo tengo los videos grabados y todo, ellos no me creían a mi, ellos me entregaron los papeles para dejarme en la calle", dijo Antonio Gómez cuando fue abordado por los periodistas.

En el lugar se trabajaron equipos de bomberos, Defensa Civil y el 911 quienes trataron de convencerlo de que no cometa una tragedia.