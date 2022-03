"Los que dirigen siempre han tenido privilegios, aclarando a la vez que estos son del cargo".

Redacción.- Los diputados ‘’somos 190 príncipes de la Nación, escogidos por nuestro pueblo para que lo representemos en un foro nacional, y eso es lo que se llama un representante”, expresó Eugenio Cedeño, Diputado de La Romana, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al ser entrevistado en el programa ‘’Mas Cerca’’, transmitido por La Rocka 91.7.

El funcionario, aseguró que los privilegios y exoneraciones a los legisladores de la Cámara baja están justificados ya que estos son príncipes elegidos por el pueblo, y en todas las sociedades los príncipes tienen privilegios.

“Yo soy un enviado de La Romana, de 300 mil habitantes me escogieron a mí para enviarme a representarlos en el congreso’’, agregó Cedeño

Además, subrayó que los que dirigen siempre han tenido privilegios, aclarando a la vez que estos son del cargo.

‘’El privilegio es del cargo, no de la persona. Cuando yo dejé de ser Diputado en Navidad a mí no me llegó ni una sola canasta’’.

Añadió que los únicos privilegios que se discuten, se cuestionan y fastidian son los de los diputados.