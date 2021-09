De esta colosal estructura la mayoría de las nuevas generaciones desconocen su verdadero pasado o motivo de construcción, pensando quizás, que su finalidad fue desde un principio la de glorificar a los héroes Civiles y Militares que lucharon en aras de nuestro proceso libertario.

SANTO DOMINGO.- Sin lugar a dudas, uno de los Monumentos mas altos de las Antillas e hito distintivo de la ciudad de Santiago de los Caballeros tanto a nivel nacional como internacional, lo es el "conocido" -desde 1961- como Monumento a "Los héroes de la Restauración", el cual tienen carácter único de glorificar de por si a la magna gesta Restauradora y a la totalidad de los héroes que mancomunadamente lucharon en ella.

De esta colosal estructura la mayoría de las nuevas generaciones desconocen su verdadero pasado o motivo de construcción, pensando quizás, que su finalidad fue desde un principio la de glorificar a los héroes Civiles y Militares que lucharon en aras de nuestro proceso libertario. Pero curiosamente la realidad fue otra ya que su propósito original fue el de tributar o venerar, tanto en la ciudad de Santiago, como en todo el Cibao, a la figura del "JEFE", "BENEFACTOR DE LA PATRIA NUEVA", "GENERALISIMO" y otras tantas denominaciones que grotescamente elevaban al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina casi a nivel de semidiós.

El diseño original, obra del Ingeniero-Arquitecto Henry Gazon Bona Mayor del Ejercito Nacional .Dentro del mismo dos figuras debían resaltar dentro del volumen arquitectónico, como lo eran: La estatua en reposo del "ilustre mandatario" de magnitudes heroicas y La consecuencia -valga el cinismo- de su obra de gobierno simbolizada en la "ESTATUA DE LA.... PAZ", coronando aun a dicho Monumento.

Se inicia su construcción en donde estaba ubicado el Cerro del castillo, la parte más alta de Santiago , en el año del centenario de la Independencia Nacional (1944), dándose su primer picazo el 30 de Abril del pre citado año por la Gobernadora Isabel Mayer.

Este debía estar rodeado de una majestuosa área de parques que conformarían lo que sería la "Plaza de la Paz" comprendida por los siguientes tramos: Norte, acera norte de la calle de las tres cruces; Este cerro del Castillo - donde está construido - el Monumento-sur acera sur de la calle "Presidente Trujillo" - hoy del Sol y Oeste avenida Franco Bido hoy Duarte. Con áreas de paseos y avenidas -inclusive entrada de la ciudad- y demás proyectados de diversas maneras. Fue inaugurado el 30 de septiembre de 1953.

No obstante al acto de inauguración, el dictador no llegó oficialmente a inaugurarlo, ya que se molestó con uno de los murales del artista español Vela Zanetti, titulado “El Pueblo Esclavo Rompe las Cadenas de la Deuda Externa". Trujillo le reclamó a Zanetti de que en el país en ese momento no había esclavos. No hubo quien convenciera al dictador del verdadero mensaje del mural, por lo que se marchó del lugar, a pesar de que hasta el momento de ver la obra que le causó el enojo había estado resaltando la belleza de los murales de Vela a lo largo de su recorrido por los diferentes niveles del monumento.