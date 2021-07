El 26 de junio, el administrador de la Lotería informó que "en 30 días la Lotería Nacional dejará de celebrar los sorteos diarios que se televisaban diariamente y eran de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca)".

SANTO DOMINGO.- El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, reiteró a la Federación de Bancas de Lotería (FENABANCA), que a fin de este mes (julio), suspenderá la transmisión de los dos sorteos diarios que se están realizando a través del Canal 4 RD "en beneficio de ustedes".

La carta enviada al presidente de FENABANCA, Rubén Jiménez Sierra dice que deben ir haciendo sus gestiones de lugar para que asuman la realización de los mismos.

El 26 de junio, el administrador de la Lotería informó que "en 30 días la Lotería Nacional dejará de celebrar los sorteos diarios que se televisaban diariamente y eran de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca)".

En la carta, dirigida a Fenabanca, Tabar expresa que "en virtud de que no existe ningún Poder Ejecutivo Especial autorizando a los administradores de la Lotería Nacional a suscribir contratos con Fenabanca, tando en febrero del año 2000 como en diciembre del año 2005, y en virtual de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación Fenabanca que no sea la realización y transmisión de los sorteos, estamos dando por terminada la relación contractual".

Quico Tabar dijo en ese momento a Noticias SIN que cree que esa es “la única forma de desvincular la Lotería y el gobierno de un factor de conflicto, ya que esos sorteos obedecen a bancas privadas”.