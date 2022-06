Los consultados indicaron que ante los recientes hechos violentos, además de la ola de atracos que hay en sus barriadas han limitado las actividades que regularmente hacían con sus hijos.

SANTO DOMINGO.- La mayoría de los hechos violentos registrados en el país en las últimas horas, que han dejado al menos tres personas fallecidas, son consecuencias de la lucha del gobierno para frenar el narcotráfico, señaló este sábado el presidente Abinader, al enfatizar que continuarán trabajando para llevar paz a la población, que desde lo ocurrido se mantiene en pánico en sus barriadas.

Un sobreviviente en uno de los tiroteos, que ocurrieron de manera simultánea, permanece en estado crítico en el Hospital Darío Contreras.

Al reiterar que no tolerará una paz mafiosa, el mandatario aseguró que no descarta que continúen ocurriendo otros casos similares, ya que no detendrá su lucha contra el narcotráfico.

Los padres del joven Julio César Marte, único sobreviviente del tiroteo que ocurrió en San Isidro la tarde del viernes, contaron que su hijo es un herrero que estaba terminando un trabajo que aceptó e iba a bordo del vehículo para comprar unos materiales que necesitaba para concluirlo.

Ese hecho que quedó captado en video mantiene preocupados a residentes del Gran Santo Domingo, quienes señalaron temer por sus vidas y la de sus familiares cuando tengan que salir a las calles.

Además de ese hecho violento, la misma tarde del viernes un hombre de origen italiano fue muerto a tiros en la avenida las Américas.

El vocero de la Policía, señaló que continúan las investigaciones en torno a ambos casos e indicó que aún no determinan si los dos guardan relación ni si tenían los fallecidos historial delictivo.

Diego Pesqueira dijo además que también continúan las experticias en una joyería de la avenida Independencia, luego de que un empleado del negocio le quitara la vida a un hombre e hiriera a otro que supuestamente intentaban asaltar el lugar.