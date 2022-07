Dicent, quién presentó sus argumentos al juez Amauris Martínez, participa en audiencia junto a otros nueve coimputados del fraude millonario a la Lotería Nacional.

SANTO DOMINGO.- Este viernes el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent declaró en la audiencia preliminar del caso Operación 13, “no quiero la vida sin mi nombre limpio, ya yo no aguanto más, si quieren creer en mí créanme, si me tocará volver a nacer volvería a hacer lo mismo, yo no tengo que cargar con nada de nadie”.

“Yo lo que soy es un obrero, tienen un hombre preso inocente, ofrezco hasta mi vida si es necesario para demostrar mi inocencia”, continuó diciendo el exfuncionario del gobierno que encabeza Luis Abinader.

Asimismo, se defendió al afirmar que los coimputados mintieron ante el juez sobre supuestas instrucciones amenazantes que impartiera a exempleados para participar en el entramado de corrupción.