SANTO DOMINGO.- El gobernador del Banco Central vive desinformando permanentemente, manipulando y falsificando informaciones, así se expresó este lunes el economista Luis Vargas, al ser cuestionado sobre las cifras "tan halagüeñas" que siempre salen a relucir.

Vargas consideró que el gobernador ha sido condecorado, que no sabe de economía, que lo único que hace es rendir informes en la prensa.

"Un banco que tiene un déficit de más de 60 mil millones de pesos vive publicando en espacios pagados como si fuera un departamento de comunicaciones, y eso se ve normal, pero no en un periódico, en todos los periódicos".

Agregó que no es solamente eso, "sino que cuando tienen el activo que el gobierno central tiene que darle al Banco Central, eso no se habla, más de 650 mil millones de pesos, un mecanismo ficticio que no es muy decente"-

"No es el gobierno, usted cree que el que tiene el poder es el gobierno, son grupos de poder que son los que deciden quien es que tiene que ser el gobernador, y si ese gobernador hace lo que le dice el grupo de poder inclusive poniendo en riesgo".

Sostuvo que son 650 mil millones de pesos que supuestamente le debe el gobierno, pero ¿cómo el gobierno va a pagar 650 mil millones de pesos cuando está cambien en déficit?, ya aquí ha habido operaciones de queriendo hacer operaciones de monetizar, eso sería una locura porque sería un espanto inflacionario

"Ahora ¿de qué viene?, el Banco Central se da el lujo de sencillamente emitir pesos, con esos pesos compra dólares, pero como emitir pesos entones se dedica a la emisión de certificados para recoger los pesos emitidos, y eso es lo que usted ve que se está hablado de reservas internacionales, que también usted ve que no da porque es tanta esa montaña de certificados que ha emitido".

Vargas expresó que el Banco Central ha fracasado, que nos prometió estar en una meta de inflación en mas de un 4 por ciento, y que está en mas de un 8 por ciento.

"Debió de renunciar también el gobernador del Banco Central, porque estuvo haciendo campaña y todo los que están alrededor de él diciendo lo mismo, nadie se atreve a decir algo diferente a lo del gobernador".