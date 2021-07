El ministro negó todas las acusaciones que se han hecho contra la empresa Mac que dirige su familia. “Nos acusaron de que fue un contrato grado a grado: falso; nos acusaron de que hay sobrevaluación: falso; de que hay vicios de construcción; falso…”, dijo.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo hoy que someterá a la justicia a quienes lanzaron acusaciones en su contra y no se han retractado de los señalamientos que se le hicieron tras salir a la luz pública que la empresa de su familia participó en la construcción de cárcel Nueva Victoria, supuestamente sobrevaluada y con vicios.

“Las personas que nos acusaron y no se retractaron serán sometidos porque yo no puedo permitir que a mi nadie me diga ladrón porque son 45 años de trabajo y tres generaciones de Macarrulla trabajando...no se lo permito a nadie aunque eso tenga la consecuencia que tenga”, dijo Macarrulla este miércoles.

El ministro negó todas las acusaciones que se han hecho contra la empresa Mac que dirige su familia. “Nos acusaron de que fue un contrato grado a grado: falso; nos acusaron de que hay sobrevaluación: falso; de que hay vicios de construcción; falso…”, dijo.

El funcionario habló del tema al ser entrevistado en el programa El Día de Telesistema, canal 11. Defendió la gestión con que se maneja la empresa y aseguró que se sienten tranquilos porque no incurrieron en sobrevaluaciones.

“Mis hijos manejan el corporativo pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente, pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hacen mis hijos. Esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones y ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la ley ni ningún conflicto de intereses…”, afirmó.