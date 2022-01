La desesperación continuó al darse cuenta de que ya otros de los delincuentes habían encañonado a su conyugue e hijos de 12, 11 y 8 años, respectivamente.

Por: Carolina Cepeda

SANTO DOMINGO.- En prisión se encuentra uno de seis hombres acusados de participar en la supuesta agresión sexual a una mujer, en momentos en que realizaban un robo a su residencia en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Luiyina Isabel Ramos Regalado dijo que teme por su vida y la de sus familiares, luego de recibir amenazas de los agresores que se encuentran en libertad, por lo que demandó de las autoridades su rápida captura.

Fue la mayor preocupación de Ramos Regalado, quien en medio de llantos, narró la dramática escena que vivió junto su familia.

“Yo ese día me levanté y fue a revisarlos a los tres. Volví y me acosté sentía algo, vi una sombre e inmediatamente tiré el grito uno se me tiró encima y me tapó la boca y me dijo dame el celular que está ahí debajo de la almohada”, narró la dama.

La desesperación continuó al darse cuenta de que ya otros de los delincuentes habían encañonado a su conyugue e hijos de 12, 11 y 8 años, respectivamente.

“Ahí mismo cogieron a mi esposo y amarraron y uno le dijo ya nosotros estamos adentro. Cuando yo voy donde la niña la tenían con una pistola a ella, yo me asusté e hice así pata atrás. Ellos parece que los despertaron antes, porque estaban los tres sentados y el hombre con la pistola”, dijo.

Relató que se aterrorizó al ver en peligro de muerte a su hija que es diabética.

“Yo le dije ayúdame porque yo con los nervios no podía y el me ayudó y ahí la pude puyar y cuando le medí la azúcar la tenía en el suelo y yo me le hinqué de nuevo y le dije “no me la dejes morir” ¡déjame salvarla mátame a mi allí en la sala!”, contó en medio de llanto.

Ramos Regalado aseguró que aunque uno de los delincuentes la agredió sexualmente, ninguno de sus hijos fueron tocados.

Según residentes de Villa Mella, delincuentes están azotando en la zona ante una reducida presencia policial.

Leandro Núñez, el único que hace sido apresado de los supuestos seis implicados, le fueron dictados seis meses de prisión preventiva este viernes, medida que deberá cumplir en la cárcel de La Victoria.