REDACCIÓN.- Maybe Sánchez Sánchez, la madre del exprocurador general de la República, reaccionó indignada ante el allanamiento en su residencia ocurrido en la madrugada de este martes.

Sánchez se encuentra en Alemania con fines médicos, se quejó de que allanaran su casa donde ha vivido por 50 años, la cual está cerrada, y agregó que es una mujer seria que "nunca ha pisado el Palacio de Justicia", por lo que se preguntó qué juez dio la orden.

La residencia está ubicada en el ensanche Julieta, en el Distrito Nacional.

"Mi hijo (Jean Alain) tiene 20 y pico de años que salió de mi casa. Esa es la casa mía. Yo soy la viuda de Rafael Calventi, no sé qué pasa, mi casa está cerrada, con un solo empleado, no sé si me la abrán roto; yo dejé mis habitaciones cerradas", afirmó.

"No sé que está pasando, si ellos repararán el daño. No sé por qué un juez debe dar una orden. He criado mis cuatro hijos a base de sacrificios. La casa está cerrada; que no me desbaraten mi casa", reiteró la exembajadora dominicana en Alemania.

Defendió a su hijo, Jean Alain, alegando que "es un hombre puro". "Ojalá todos los funcionarios sean así, yo quisiera saber qué es lo que pasa de mi casa", repitió visiblemente molesta.

"Mi esposo es uno de los hombres más serios que ha pasado por ahí. A mí no se me puede desconsiderar", dijo durante la llamada.

Repitió en tono indignado que nunca ha tenido que acudir a la justicia. "Es la casa mía desde hace 50 años...Yo no conozco el Palacio de Justicia, soy una mujer seria, honesta, de pies a cabeza y mi esposo también, de familias conocidas... ¿Por qué mi casa? ¿por qué un juez debe dar una orden a mí, una mujer que no debe un mes de luz, nada, yo he sido una mujer ejemplar que he criado a mis hijos a base de sacrificios. A mi no se me puede desconsiderar", señaló.

Comparó el hecho de esta noche con vincular los hogares de las madres que no tienen que ver con la justicia. "¿Le van a allanar la casa a la mamá de Leonel Fernández? ¿de fulanita de tal, de cualquiera?, eso no puede estar en ningún código", se cuestionó.

En videos pudo verse cuando miembros de la Procuraduría General de la República iban con instrumentos para forzar la entrada a la casa de la señora que se encuentra en Alemania. Por horas ha estado rodeada por agentes y vehículos cruzados en la calle.

En la noche de este lunes, el Ministerio Público allanó desde hace horas la residencia del exasesor de Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República.

El allanamiento a Miguel José de Moya se realizó en el sector Cerro Alto, en Jarabacoa, de acuerdo a informes de su abogado, Cándido Simón, quien se quejó que no ha podido tener acceso a su cliente.

Dijo que el proceso comenzó a las 10:37 de la noche y que solo por “terrorismo o narcotráfico la ley permite allanamientos a ese tipo de hora”.

Se recuerda que el año pasado, el presidente Luis Abinader, a través del decreto número 363–20, destituyó a Maybe Sánchez Caminero como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Alemania.

Mientras que en Twitter, pasada la medianoche, Jean Alain tuiteó que lo quieren callar. "Buscan callarme, a través de allanamientos, para seguir disimulando la falta de respeto al debido proceso", escribió.

Sánchez Caminero es la viuda del embajador Rafael Calventi Gaviño, quien falleció en agosto del 2018.

Calventi Gaviño fungió como embajador, el mismo cargo que tenía su esposa.