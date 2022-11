Con este nacimiento, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Sonia Vázquez, instó a fortalecer las estructuras de apoyo social para que el país disfrute de la ventana de oportunidades que se abre para la humanidad.

Por: Héctor de la Cruz

Santo Domingo.- El bebé de seis libras cuyo nacimiento le dio la vuelta al mundo al convertirse de manera simbólica en el habitante que nace cuando el mundo llegó al umbral de los 8,000 mil millones del planeta vio la luz en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, centro elegido para este conteo mundial debido al alto número de nacimientos diarios.

La madre del infante aprovechó la notoriedad del nacimiento de su bebé para pedir ayuda a la primera dama.

Es el momento preciso en el que en los primeros segundos de este martes Damián Mateo Ferrera llegó al mundo mediante un parto natural y con una inesperada fama.

Y es que su nacimiento se ha convertido en un hito global y marca la historia del país, al convertirse simbólicamente en el habitante ocho mil millones del planeta.

“Yo no me imaginaba eso pero Dios me dio esa sorpresa. No tenemos palabras para describir eso, es una bendición de Dios”, dijo Damaris Ferrera, madre de Damián.

“Contento y estaba loco por venir para acá para verlo al niño, casi no dormí de la emoción. A mí me hubiera gustado estar ahí con ella pero por regla del hospital no es permitido”, especificó el padre, Santos Mateo Ferrera.

Las autoridades del centro de salud, que ha recibido más de nueve mil nacimientos este año, explicaron el privilegio que les ha supuesto traer al mundo al habitante que lleva al umbral de los 8 mil millones de personas.

“En el caso de Damián fue lo más fisiológico lo más humano lo más fue muy relajado. Empate Sano, que grito muchísimo y se pegó al seno y fue amamantado de una vez”, informó Michael Trinidad, gerente de Obstetricia de la Maternidad La Altagracia.

Asimismo el director Materno Infantil del SNS, Jorge Arturo Jiménez expresó “el número 8 mil millones es un número simbólico porque en cada país se va a celebrar el nacimiento del niño 8 mil millones; ese es el estimado de la población a nivel mundial”.

Con este nacimiento, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Sonia Vázquez, instó a fortalecer las estructuras de apoyo social para que el país disfrute de la ventana de oportunidades que se abre para la humanidad.

“Hay que asegurar que este mundo de 8 mil millones y nuestro Damián que es el símbolo en el esto representa el desafío de darle más seguridad, de que tenga oportunidades para el desarrollo de su potencial” dijo Sonia Vázquez, representante de UNFPA en RD.

Desde la habitación 301 de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Damaris Ferrera aprovechó el escenario para solicitar una casa a la Primera Dama, Raquel Arbaje, ya que dice estar desempleada, mientras que el padre de Damián, se desempeña como chofer auxiliar de un camión y además trabaja en una empresa de venta de detergentes.

Este nacimiento se convirtió en un acontecimiento nacional y se estima que para el 2037 se llegue a los 9 mil millones de habitantes en el planeta.